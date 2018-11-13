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Makedonya'nın eski başbakanından Macaristan'a iltica talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:17 | Son Güncelleme

Makedonya'nın eski başbakanından Macaristan'a iltica talebi

Makedonya'nın eski başbakanlarından Nikola Gruevski, Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulundu.

2006-2016 yılları arasında Makedonya'da başbakanlık yapan Gruevski, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Gruevski açıklamasında, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadelerini kullandı.

Makedon siyasetçi, Makedonya davasına sadık kalacağını ve ondan asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Gruevski, başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında iki yıl hapse mahkum edilmişti.

Kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve iki yıllık hapis cezası onaylanmıştı.

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Makedonya nikola gruevski siyasi iltica talebi Üsküp

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