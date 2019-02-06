HABER

Makedonya’nın NATO üyeliği için ilk adım atıldı

06.02.2019 17:13 | Son Güncelleme

Makedonya'nın NATO’nun 30’uncu üyesi olması için ilk adım atıldı.

Makedonya’nın NATO üyeliği için ilk adım atıldı

Adını değiştiren ülke ile NATO üyeleri, Makedonya’nın örgüte katılım protokolünü imzaladı.Yunanistan ile uzun yıllardır yaşanan isim krizi nedeniyle adını değiştirme kararı alan Makedonya ile NATO'nun 29 ülkesinin temsilcileri, ülkenin örgüte katılım protokolünü imzaladı. Böylelikle Makedonya’nın NATO’ya üye olması için ilk resmi adım atılmış oldu.

Brüksel'deki NATO genel merkezinde düzenlenen törende Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile örgüt üyesi ülkelerin temsilcileri, Makedonya’nın örgüte katılımını öngören protokolü imzaladı. Protokolü imzaladıktan sonra konuşan Dimitrov, "Önemli olan bizim yalnız yürümeyecek olmamız. Bu 29 müttefikin arkasındayız, NATO'ya tam üyelikten doğan yükümlülükleri yerine getirme kapasitesine sahipiz ve buna hazırız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bütün #NATO müttefikleri bütün bölgeye daha fazla güvenlik ve refah getirecek Makedonya ile Katılım Protokolü’nü imzaladı. NATO genel merkezi önünde 30 bayrağın sallanacağı günü bekliyorum” dedi.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, imza töreni sonrası Facebook'ta yaptığı açıklamada protokolün ülkesinin gelişimi için "durdurulamaz” bir dönemin önünü açtığını belirtti. Zaev, "Bu bütün vatandaşlarımız için çok büyük ve tarihi bir gün. Bugün, dünyanın en büyük güvenlik ittifakı olan NATO bizi kabul etti. Bugün müttefiklerimizin yanında yer alıyoruz” dedi.

Protokol bütün üye devletler tarafından onaylanana kadar Makedonya, NATO toplantılarına gözlemci olarak katılmaya hak kazandı.

Protokolün imzalanması, Makedonya ile Yunanistan arasında Makedonya’nın ismi nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın aşılması sonrasında geldi. İki ülke arasında geçen yıl Haziran ayında yapılan anlaşma, Yunanistan’ın kuzeyinde aynı ismi taşıyan bölge nedeniyle Üsküp ile Atina arasında yaklaşık 30 yıldır süren anlaşmazlığa son vermeyi hedefliyordu. Anlaşma Makedonya’nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesinin yanı sıra, Makedonya’nın Avrupa Birliği ve NATO’ya üyeliği konusunda Yunanistan’ın vetoyu kaldırmasını öngörüyordu. Anlaşma, Ocak ayı başında Makedonya parlamentosunda kabul edilmesinin ardından Ocak sonunda da Yunan parlamentosu tarafından kabul edilmişti. Ülkenin adının resmi olarak değiştirilmesi NATO protokolünün kabulünün ardından gerçekleşecek.

dpa,AFP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Avrupa-ABD hattında savaş uçağı rekabeti kızışıyorAvrupa-ABD hattında savaş uçağı rekabeti kızışıyor
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin 'müdahale' iddiaları konuşulurken Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!

Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!

Tedirgin eden açıklama: Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!

'Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!'

Tarihi olay! Çipras Ayasofya'da!

Komşu lider Çipras Ayasofya'da!

Nobel Barış Ödülü sahibine tecavüz suçlaması

Nobel Barış Ödülü sahibine tecavüz suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.