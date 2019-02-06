Makedonya’nın NATO üyeliği için ilk adım atıldı

Adını değiştiren ülke ile NATO üyeleri, Makedonya’nın örgüte katılım protokolünü imzaladı.Yunanistan ile uzun yıllardır yaşanan isim krizi nedeniyle adını değiştirme kararı alan Makedonya ile NATO'nun 29 ülkesinin temsilcileri, ülkenin örgüte katılım protokolünü imzaladı. Böylelikle Makedonya’nın NATO’ya üye olması için ilk resmi adım atılmış oldu.

Brüksel'deki NATO genel merkezinde düzenlenen törende Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile örgüt üyesi ülkelerin temsilcileri, Makedonya’nın örgüte katılımını öngören protokolü imzaladı. Protokolü imzaladıktan sonra konuşan Dimitrov, "Önemli olan bizim yalnız yürümeyecek olmamız. Bu 29 müttefikin arkasındayız, NATO'ya tam üyelikten doğan yükümlülükleri yerine getirme kapasitesine sahipiz ve buna hazırız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bütün #NATO müttefikleri bütün bölgeye daha fazla güvenlik ve refah getirecek Makedonya ile Katılım Protokolü’nü imzaladı. NATO genel merkezi önünde 30 bayrağın sallanacağı günü bekliyorum” dedi.