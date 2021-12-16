Maket balığı gerçek sandı, avlanmaya çalışırken oltaya takıldı

Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Fatih Yayar, oltasına ‘rapala’ isimli maket balığı takarak suya attı. O sırada gök yüzünde balık arayan martı, maket balığı görerek saldırıya geçti. Maket balığı ağzına alan martı, kancaya takıldı. Durumu fark eden Yayar, martıyı kıyıya çekti. Kancadan kurtarılan martı ardından tekrar doğaya salındı.

ANİ İNİŞE GEÇİP YEME SALDIRDI

Olayı anlatan Fatih Yayar, “Balık tutmak için rapala diye adlandırdığımız maket balığı suya attığımda gök yüzünde yavru balık arayan martı anı inişe geçti. Benim yeme saldıracağını anlayınca hızlı hızlı çekmeye başladım. Ama martı daha hızlı bir şekilde yeme atak yapınca yemi kurtaramadım. Daha sonra martıyı kurtarmak için kıyıya kadar çekip kurtardım. Doğaya geri saldım” dedi.

İHA

