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  4. Maket balığı gerçek sandı, avlanmaya çalışırken oltaya takıldı

Maket balığı gerçek sandı, avlanmaya çalışırken oltaya takıldı

16.12.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da balık avına çıkan vatandaşların kancasına balık yerine martı takıldı. Balıkçının oltasına saldıran martı, rapala isimli maket balığı yemeğe çalışırken kancaya takıldı. Karnını doyurmaya çalışan martının imdadına balıkçı yetişti. Balıkçı, kenara çekerek kurtardığı martıyı tekrar doğaya bıraktı.

Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Fatih Yayar, oltasına ‘rapala’ isimli maket balığı takarak suya attı. O sırada gök yüzünde balık arayan martı, maket balığı görerek saldırıya geçti. Maket balığı ağzına alan martı, kancaya takıldı. Durumu fark eden Yayar, martıyı kıyıya çekti. Kancadan kurtarılan martı ardından tekrar doğaya salındı.

ANİ İNİŞE GEÇİP YEME SALDIRDI

Olayı anlatan Fatih Yayar, “Balık tutmak için rapala diye adlandırdığımız maket balığı suya attığımda gök yüzünde yavru balık arayan martı anı inişe geçti. Benim yeme saldıracağını anlayınca hızlı hızlı çekmeye başladım. Ama martı daha hızlı bir şekilde yeme atak yapınca yemi kurtaramadım. Daha sonra martıyı kurtarmak için kıyıya kadar çekip kurtardım. Doğaya geri saldım” dedi.

mac

İHA

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