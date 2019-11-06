HABER

'Maket ev' satışlarını komisyon inceleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olduğunu belirterek, dolandırıldığını ileri süren vatandaşların şikayetlerini incelemek üzere komisyon kurma ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

'Maket ev' satışlarını komisyon inceleyecek

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olduğunu belirterek, dolandırıldığını ileri süren vatandaşların şikayetlerini incelemek üzere komisyon kurma ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi. Satır, "Konuyla ilgili bize 400 kadar dilekçe geldi. Bütün bunları incelediğimiz zaman bir komisyon kurma ihtiyacı ortaya çıktı" dedi.
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, 'ön ödemeli' ve 'maket ev' satışlarına ilişkin, vatandaşlardan Meclis'e gelen şikayetler üzerine, denetim faaliyeti gören Dilekçe Komisyonu'nun bu konuyu incelemek üzere harekete geçeceğini bildirdi.
Ev sahibi olmak isterken, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olması nedeniyle dolandırıldığını ileri süren onlarca kişinin TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurduğunu anlatan Satır, "Özellikle Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerde, ön ödemeli satış sözleşmesi ile maketten satış yapılan gayrimenkullerle ilgili geniş kapsamlı sorunlar yaşandığını tespit ettik. Önümüzdeki günlerde konuyu araştırmak ve ön ödemeli ev almak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak, işini hakkıyla yapan inşaat şirketlerinin hakkını korumak ve yardımcı olmak amacıyla bir komisyon kurmayı planlıyoruz" dedi.
'DOLANDIRICILIK YAPILDIĞI BİR GERÇEK'
2014 yılında 'ön ödemeli' satışla yani 'maket ev' satışıyla ilgili yasal düzenleme ve yönetmeliklerin çıkarıldığını; ancak buna rağmen mağduriyetlerin yaşandığını belirten Satır, şöyle dedi:
"Sözleşme konusu gayrimenkulün hiç veya gereği gibi teslim edilmediği bir gerçek. Mükerrer satışların yapıldığı bir gerçek. Teminat sağlama yükümlülüğünün şirketler tarafından yerine getirilmediği bir gerçek. Kurumsal inşaat şirketlerinin yanı sıra, küçük şirketlerce yapılan ön ödemeli satışlarda dolandırıcılık vakalarının yaşandığı bir gerçek. Yabancılara yapılan satışlarda ön ödemeli gayrimenkullere ilişkin, yoğun mağduriyetlerinin bulunduğu da bir gerçek. Ekonomik dalgalanma dönemlerinde, satılan gayrimenkullerin fiili teslimi gerçekleşse dahi, kredi kullanma amacıyla yapılan tapuların devredilmediği bir gerçek. Bütün bu sıkıntılarla ilgili bize, yaklaşık 2 bin imzalı 400 kadar dilekçe geldi. Bu dilekçeler, bireysel ve toplu olarak geldi. Bazı iktidar ve muhalefet partili milletvekillerinden gelen dilekçelerde var. Bütün bunları incelediğimiz zaman, bu konuda bir çalışma yapılması kanaatine vardık. Bu konuya Dilekçe Komisyonu karar verecek. Bu konunu araştırılması için bir alt komisyon kuracağız. Alt komisyonda tarafları dinleyeceğiz. Vatandaşların lehine olabilecek bir takım düzenlemeleri de Cumhurbaşkanlığı makamına ileteceğiz."
İSTANBUL İLK SIRADA
'Maket ev' satışı ve 'ön ödemeli' satışlarla ilgili en fazla şikayetin İstanbul'dan geldiğini belirten Satır, "Özellikle İstanbul'un bazı semtlerinden çok fazla şikayet geliyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var; oradaki şirketlerin bir kısmına 15 Temmuz sonrası el konulması, bir kısmının imar planlarının kesinleşmeden veya bu konuda davaların bitmemiş olması, bir kısmının ekonomik sebeplerden dolayı piyasadan çekilmiş olması. Ama bu konu daha çok İstanbul’da yaşanan bir sorun. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız mağdur. 2014'te yapılan mevzuat çok doğru bir düzenleme. Ancak, maalesef takibinde sıkıntı olduğu için mağduriyetlerin olduğunu görüyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamaBakan Dönmez’den Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama
CHP'den TBMM'ye 'naklen yayın' başvurusuCHP'den TBMM'ye 'naklen yayın' başvurusu

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Diğer Haberler
Mustafa Destici’den Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki

Destici’den Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu

CHP'den TBMM'ye 'naklen yayın' başvurusu

TBMM'de Mehmet Muş ve Özgür Özel birbirine girdi! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Beyaz Saray'dan azil soruşturmasındaki ifade metinlerine tepki

Yeni ortaya çıkan metinler ortalığı karıştırdı!

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.