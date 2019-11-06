'Maket ev' satışlarını komisyon inceleyecek

TÜRKİYE Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olduğunu belirterek, dolandırıldığını ileri süren vatandaşların şikayetlerini incelemek üzere komisyon kurma ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi. Satır, "Konuyla ilgili bize 400 kadar dilekçe geldi. Bütün bunları incelediğimiz zaman bir komisyon kurma ihtiyacı ortaya çıktı" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, 'ön ödemeli' ve 'maket ev' satışlarına ilişkin, vatandaşlardan Meclis'e gelen şikayetler üzerine, denetim faaliyeti gören Dilekçe Komisyonu'nun bu konuyu incelemek üzere harekete geçeceğini bildirdi.

Ev sahibi olmak isterken, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olması nedeniyle dolandırıldığını ileri süren onlarca kişinin TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurduğunu anlatan Satır, "Özellikle Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerde, ön ödemeli satış sözleşmesi ile maketten satış yapılan gayrimenkullerle ilgili geniş kapsamlı sorunlar yaşandığını tespit ettik. Önümüzdeki günlerde konuyu araştırmak ve ön ödemeli ev almak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak, işini hakkıyla yapan inşaat şirketlerinin hakkını korumak ve yardımcı olmak amacıyla bir komisyon kurmayı planlıyoruz" dedi.