Maket model trafik aracı konuldu, o kavşakta kazalar azaldı

Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de sürekli kazaların yaşandığı Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Sandıktaş kavşağına konulan maket model trafik ekip otosu sayesinde, kazalar neredeyse yok denecek seviyeye geriledi. Geçen yıl, 1'i ölümlü, 15 trafik kazasının yaşandığı kavşakta, bu yıl sadece küçük çaplı 2 yaralamalı kaza meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ve ülke genelinde 582 noktaya yerleştirilen maket model trafik ekip araçları sayesinde kara noktalarda trafik kazaları yüzde 17,4 geriledi. Rize'de ise belirlenen 6 noktaya da geçen yıl maket model trafik ekip otosu yerleştirildi. Bu noktalardan biri olan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Sandıktaş kavşağına konulan ve sürücülerin görmesiyle birlikte otomobillerinin hızlarını azalttığı maket model ekip otosu sayesinde, kazalar neredeyse yok denecek seviyeye geriledi. Geçen yıl, 1'i ölümlü, 14'ü yaralamalı trafik kazasının yaşandığı kavşakta, bu yıl sadece 2 küçük çaplı kaza oldu. 6 kara noktanın tamamında ise yaralamalı kazalarda yüzde 44, ölümlü kazalarda ise yüzde 35 oranında azalma sağlandı.

BAŞKOMİSER ÖZKAN: KAZALARDA YÜZDE 44 AZALMA OLDU

Rize Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Zeki Özkan, Rize'de 6 kara nokta belirlediklerini belirterek, "Değerlendirme sonucunda farklı zamanlarda, periyodik aralıklarla yerlerini değiştirdiğimiz maket model araçları kara noktalara yerleştirdik. Çalışmanın başlamasıyla birlikte geçen sürede Rize ili sınırlarında Karadeniz Sahil Yolu'nda yaralamalı kazalarda yüzde 44, ölümlü kazalarda ise yüzde 35 oranında azalma sağlandı. Belirlenen 6 kara nokta içerisinde meydana gelen trafik kazalarının azalmasında maket trafik ekip araçlarının çok büyük faydası olmuştur” dedi.

'KAZALARI ÖNLEMEDE HEDEF YÜZDE 60'

Resmi ekiplerce de bu noktaların takip edildiğini belirten Özkan, "Hıza bağlı kazaları yoğun olduğu yerlerde hız uygulamaları yapıyoruz. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamadan dolayı yaşanan kazaları önlemek için hem uygulama, hem de maket model araçlar çalışarak bu kazaların önüne geçtik. İlerleyen dönemlerde maket model araç uygulamasını daha da yaygınlaştırarak hedefimiz ölümlü kazaları yüzde 50, yaralamalı kazaları yüzde 60 azaltmak. Maket model araçlar, yerel imkanlarla yapılmıştı. İlk önce tepe lambası yoktu. Gece görünürlüğünü artırmak için güneş enerji sistemli tepe lambası ilave edildi. Bu araçların sayıları zamanla artacak. Bu maketlerin 2-3 kilometre önünde ya da arkasına trafik ekipleri yerleştiriyoruz. Bir seferinde şöyle bir olayla karşılaştık. Maket aracı gören bir sürücü aracını kenara çekmiş bekliyordu. Aracın beklediğini gören arkadaşlarımız sürücünün yanına giderek neden beklediğini sordular. 'Orada polis var denetim yapıyor, benimde sigortam yok, gitmesini bekliyorum' diyerek model maket aracını göstermişti" diye konuştu.

'DENETİM KORKUSU AYAĞINI GAZDAN ÇEKTİRİYOR'

Bu uygulamanın kazaları azalttığını kaydeden Özkan, "Sandıktaş mevkiinde geçen yıl 1 ölümlü 14 yaralamalı kaza yaşandı. Uygulamanın hayata geçmesi ile bu yıl 2 yaralamalı kaza oldu. Pazar kavşağında hızdan ve kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı kazaların çokluğunu tespit ettik. Maket model aracımızı oraya da koyduk. Yaya ve kırmızı ışık ihlali kaynaklı kazalar sona erdi. Sadece 3 kaza yaşandı. Trafik denetimlerini geleneksel trafik yöntemleri dışında farklı denetim yöntemleri ile sürdürerek sürücülerde yakalanma duygusu riskini artırmamız gerekiyor. Bu duygu içinde denetim korkusu hisseden sürücü ister istemez ayağını gazdan çekiyor, emniyet kemerini takıyor, kavşaklara yaklaşırken yavaşlıyor. Böylece mecburen kurallara uyma alışkanlığı gelişiyor. Kural ihlali azaldığında trafik kazaları da azalacak" ifadelerini kullandı.