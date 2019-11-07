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Maket polis aracının tepe lambasını çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kazaları azaltmak amacıyla yol kenarına konulan maket polis aracındaki tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kazaları azaltmak amacıyla yol kenarına konulan maket polis aracındaki tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık anı mobese kamerasına yansıdı.
Olay, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı’nda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tarafından sürücüleri uyarmak amacıyla şehrin belirli bölgelerinde yol kenarlarına maket trafik araçları yerleştirdi. Maket trafik araçlarına, gerçeğe daha çok benzemesi için ikaz lambaları da yerleştirildi. Antalya - Fethiye Karayolu üzerinde bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası ve aküsü gece saatlerinde çalındı.
Polislerin mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Maket aracın yanına bir otomobille duran iki şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.
Eşgalleri ve otomobillerinin plakası tespit Y.Y.İ. (19) ile B.İ. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ve evlerinde yapılan aramalarda da tepe lambası ve akü bulundu.

Hırsızlık anı mobeseye yansıdı
Otomobilleriyle maket trafik aracının yanına gelip duran ve araçlarının kaputunu açarak bozulmuş süsü veren şüphelilerin daha sonra maket polis aracındaki tepe lambasını ve aküyü aldıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde ise şüphelilerin bir çöp konteynerinin yanında durdukları sırada açtıkları bagajda yanmaya devam eden tepe lambasının görüntüleri yer alıyor.

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