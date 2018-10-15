Maket polis araçları kazaları azalttı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Maket trafik polisi aracı koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde kazalar yüzde 17,4 oranında azaldı. Buradaki iyi hali görünce ülke genelinde daha da yaygınlaştırmaya karar verdik." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürdürülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otoyol kenarlarına yerleştirilen maket trafik polisi araçlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Türkiye'de her yıl 1 milyon yeni aracın trafiğe çıktığını söyleyen Ersoy, alınan tüm önlemlere rağmen halen yılda yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Trafik kazalarında günlük ortalama 20 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak ne yapabiliriz diye sürekli arayış içerisindeyiz. Diğer şartlar yanında, yoğunlaştırılmış denetimlerle bu trafik kazalarını engelleyebiliriz. Türkiye'de 'kara nokta' dediğimiz kazaların, özellikle ölümlü kazaların çok olduğu yerleri tespit ettik. Buralarda yalnızca maketlerle denetim yapmıyoruz, sürekli denetimlerimizi de devam ettiriyoruz. 582 noktaya maketleri koyduk, bunları ışıklandırdık. Maket koyduğumuz, 'kara nokta' diye tabir ettiğimiz yerlerde geçmiş yıllara göre son 1 yıl içinde trafik kazalarında yüzde 17,4 oranında azalma sağlandı. Bakanlığımız açısından bu ciddi bir rakamdı. Buradaki iyi hali görünce ülke genelinde daha da çok yaygınlaştırmaya karar verdik."