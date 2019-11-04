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Maket tekneler, Türk denizciliğinin 500 yılına ışık tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan, emekli denizci Hakkı Yücel, Türk denizciliğinde 500 yıl boyunca kullanılan 20 teknenin maketini yaptı.

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan, emekli denizci Hakkı Yücel, Türk denizciliğinde 500 yıl boyunca kullanılan 20 teknenin maketini yaptı. Tekne modelleri çıkarmak için tarihi kaynak ve çizimleri kullanan Yücel, maket teknelerden sergi açtı.
Uzun yıllar denizcilik sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan Hakkı Yücel, tekne modelleme çalışmalarına 2013 yılında başladı. Türk denizciliğinde 15'inci yüzyıldan itibaren kullanılan teknelerle ilgili araştırmalar yapan Yücel, çoğu yok olmuş modellerin maketlerini oluşturarak, yeniden gün yüzüne çıkarmaya karar verdi. Tarihi fotoğraf ve tablolarda yer alan teknelerin modellerini tasarlamak için çizim çalışmalarına başlayan Yücel, bazı teknelerin proje çizimlerine de ulaşmayı başardı. Çizimlerin ardından teknelerin maketlerini yapmak için harekete geçen Yücel, 7 yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yücel, aralarında 17'nci yüzyılın sonlarında İstanbul'un odun kömür ihtiyacını daha sonra da Osmanlı'nın hububat ihtiyacını karşılamak için uzun yıllar kullanımı devam eden Martigo'nun da bulunduğu 20 maket tekneyi Göcek Mahallesi'ndeki marinada 1 hafta sergiledi.
HEDEF 'TÜRK TEKNELERİ MÜZESİ' AÇMAK
Uzun yıllar süren çalışmalar sonucu Osmanlı Dönemi'nden itibaren Türk denizciliğinde başı çeken 50 model tespit ettiklerini belirten Hakkı Yücel, kalan 30 teknenin de maketini yaparak, 'Türk Tekneleri Müzesi' açmak istediğini söyledi. Her bir tekneyi ortalama 3 ayı araştırma olmak üzere 7 ayda tamamlayabildiğini anlatan Yücel, çoğu yok olmuş Türk teknelerinin gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsediğini kaydetti.
Maketi yapılan 20 teknenin çoğunlukla kıyı ticaretinde kullanıldığını aktaran Yücel, "Bugünlerde sıkça kullanılan 'Türkler denizlerde yoktu' deyimine rağmen yaptığım araştırmalarda denizcilikte de başarılı olduğumuzu gördüm. Ancak kullanılan teknelerin çoğunun örneği günümüze ulaşmamış. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'e özgü teknelere ilişkin araştırmalar yürüttüm. Yabancı ülkelerin envanterlerinde de yararlandık. Tarihi fotoğraf ve tabloları da kaynak olarak ele alıp modelleme çalışmaları yaptım. Türk denizciliğinde kullanılan başlıca 50 tekne tespit ettim. 20'sinin maketi hazır kalanları da tamamlayıp müze oluşturma hedefime ulaşmak istiyorum" dedi.

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