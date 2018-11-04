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Maket uçaksavarlı cip, trafikten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da üzerine monte edilen maket uçaksavarla trafikte ilerlerken görüntülenen cipin sürücüsü gözaltına alındı

Maket uçaksavarlı cip, trafikten men edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da üzerine maket uçaksavar monte edilen cip, trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte üzerine uçaksavar görünümlü bir maket monte edilmiş halde ilerlerken görüntülenen 34 KYM 30 plakalı cipi durdurdu.

Sürücü Murat Y'ye seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve araç üzerinde izinsiz teknik değişiklik maddelerinden ceza kesildi. Aracı trafikten men eden ekipler, sürücü Murat Y'yi gözaltına aldı.

Kadıköy Polis Merkezi'ne götürülen Murat Y'nin işlemleri devam ediyor.

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istanbul Maket trafik uçaksavar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü

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