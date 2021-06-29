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Maketler, iPhone 13'ün tasarımını açığa çıkardı! İşte görüntüler

29.06.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13'ün tasarımı için yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Şimdi iPhone 13 modellerinin maketleri paylaşılmış durumda. Bu maketler bize yeni çift kamera düzeninin ve küçülen çentiği açıkça gösteriyor.

Maketler, iPhone 13'ün tasarımını açığa çıkardı! İşte görüntüler

iPhone 13'ün tasarımı için birçok şey söylendi. Hatta yeni nesil iPhone'ların iPhone 12 ailesine nazaran daha farklı bir tasarım ile geleceği bu söylentilerin arasındaydı. Ancak, sızıntı kaynaklarının büyük bir kısmı iPhone 13 ailesinin çok büyük değişiklikler olmadan iPhone 12 ailesinin tasarımını koruyacağından yana. Fakat bu hiçbir değişiklik olmayacak anlamına gelmiyor.

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iPHONE 13'ÜN TASARIMINDA NELER OLACAK?

İşte bu sorunun yanıtını bize sızdırılan maketler veriyor. Yeni paylaşılan görüntüler, iPhone 13 modellerinin nasıl görüneceğine dair bizleri fikir sunuyor.

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iPhone 13'ün tasarımına yönelik ipuçları veren maketler, iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin yeni çapraz çift kamera düzenini ve biraz daha küçülen çentiği gösteriyor. Hatırlarsanız iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde yer alan çift kamera dikey bir şekilde konumlandırılmıştı.

iPhone 13

Bunun yanı sıra, söz konusu maketlerden iPhone 13 Pro‘da daha kalın bir tasarımın ve daha büyük bir kamera çıkıntısının yer alacağı fikri çıkartılıyor. Ayrıca ahizenin üst çerçeveye entegre edildiği de gözden kaçmıyor.

iPhone 13-1

Ancak unutmamak gerek, söz konusu fotoğraflar sadece maketlere ait, gerçek modellere değil. Bu yüzden Apple'ın belirlediği iPhone 13 tasarımı çok daha farklı olabilir.

iPhone 13-2

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iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı söylenen iPhone 13 serisini eylül ayında tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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