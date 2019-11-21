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Maketten konut satışı TBMM'de araştırılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 21:50 | Son Güncelleme

TBMM Dilekçe Komisyonu, maketten satışı yapılan gayrimenkullerle ilgili yaşanan sorunların çözümü için alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı.

ANKARA, (DHA)- TBMM Dilekçe Komisyonu, maketten satışı yapılan gayrimenkullerle ilgili yaşanan sorunların çözümü için alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
TBMM Dilekçe Komisyonu, maketten satışı yapılan gayrimenkullerde yaşanan sorunları ele aldı. Komisyon Başkanı Belma Satır, yaşanan sorunlarla ilgili 2 bine yakın şikayet dilekçesinin ulaştığını söyledi. Satır, söz konusu dilekçelerin yanı sıra bazı milletvekillerinin de konuyla ilgili başvurusunun olduğunu belirtti.
Komisyon'da yapılan uzman sunumlarında, gayrimenkullerin teslim edilmediği ya da gereği gibi teslim edilmediği, tüketicilerin resmi şekil şartlarına uygun sözleşme düzenlenmesinden feragat ettiği ya da buna yönlendirildiği, teminat sağlama yükümlülüğünün şirketlerce yerine getirilmediği, mükerrer satışların yaşandığı, kredi kullanımı nedeniyle tapuların ipotekli olduğu, yabancılara yapılan satışlarda ön ödemeli gayrimenkullere ilişkin yoğun mağduriyetler bulunduğu, kurumsal inşaat şirketlerinin yanı sıra küçük şirketlerce yapılan ön ödemeli satışlarda dolandırıcılık vakaları yaşandığı ve konu hakkında derdest davalar olduğu, ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde satılan gayrimenkullerin fiili teslimi gerçekleşse dahi kredi kullanımı amacıyla tapuların devredilmediği şeklindeki sorunların yer aldığı belirtildi.
Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, söz konusu sorunların araştırılmasına yönelik önergeyi oylamaya sundu. Kabul edilen önerge doğrultusunda maketten satışı yapılan gayrimenkullerde yaşanan sorunların araştırılması yönünde alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.

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