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Makilik alanda çıkan yangın hurda araçlara sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde makilik alanda çıkan yangın çevredeki hurdalık alana yayılarak hurda araçları tutuşturdu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde makilik alanda çıkan yangın çevredeki hurdalık alana yayılarak hurda araçları tutuşturdu. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi Lale Sokak üzerinde bulunan makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangın çevrede bulunan hurdalık alana sirayet etti. Kısa sürede büyüyen yangın hurdalık alanda bulunan hurdalık araçları sardı. Tutuşan araçları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendiği öğrenilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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