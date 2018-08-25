HABER

Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

MARMARİS'te otobüs terminalinin arkasındaki makilik alanda, enerji nakil hatlarının kısa devre yapmasıyla çıktığı sanılan yangın, çam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçramadan söndürüldü.

Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-MARMARİS'te otobüs terminalinin arkasındaki makilik alanda, enerji nakil hatlarının kısa devre yapmasıyla çıktığı sanılan yangın, çam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçramadan söndürüldü.
Marmaris girişindeki otobüs terminali arkasında bulunan makilik dağ yamacında, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangın, yapılan müdahaleyle, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana 10 metre kala söndürüldü. 2 arazöz, 3 itfaiye aracı, 30 yangın personelinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Enerji nakil hatlarının hasar görmesi nedeniyle Ulusal Egemenlik Caddesi ve Beldibi Mahallesi'nin bir bölümünün elektrikleri kesildi.

FOTOĞRAFLI

Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldüMakilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
TIR'dan dökülen mazot kazaya neden oldu; 2 yaralıTIR'dan dökülen mazot kazaya neden oldu; 2 yaralı
Öldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildiÖldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

F.Bahçe'den yılın transferi!

F.Bahçe'den yılın transferi!

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Diğer Haberler
Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.