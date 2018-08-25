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Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 16:14 | Son Güncelleme

MARMARİS'te otobüs terminalinin arkasındaki makilik alanda, enerji nakil hatlarının kısa devre yapmasıyla çıktığı sanılan yangın, çam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçramadan söndürüldü.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-MARMARİS'te otobüs terminalinin arkasındaki makilik alanda, enerji nakil hatlarının kısa devre yapmasıyla çıktığı sanılan yangın, çam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçramadan söndürüldü. Marmaris girişindeki otobüs terminali arkasında bulunan makilik dağ yamacında, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangın, yapılan müdahaleyle, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana 10 metre kala söndürüldü. 2 arazöz, 3 itfaiye aracı, 30 yangın personelinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası, bölgede soğutma çalışması yapıldı. Enerji nakil hatlarının hasar görmesi nedeniyle Ulusal Egemenlik Caddesi ve Beldibi Mahallesi'nin bir bölümünün elektrikleri kesildi.

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