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Makilik alandaki yangın mahalleyi dumanla kapladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 23:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından yangın söndürülürken, yoğun duman nedeniyle bölge halkı ve ekipler zar anlar yaşadı.

Serik’e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkisindeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen ve yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda yayıldı. Yangın sonrası bölgeyi kaplayan duman çevrede oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yoğun duman nedeniyle bölge halkı, yangın söndürme ekipleri ve güvenlik güçleri nefes almakta güçlük çekti.

Öte yandan ilçeye bağlı Akbaş Mahallesi Gücükler mevkii yakınlarında da orman yangını çıktı. Buradaki yangın da ekiplerin hızlı çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Bölge halkı yangının büyüme ihtimaline karşı nöbete başladı.

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