Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Aksoy’dan fren uyarısı:

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, fren patlamalarından kaynaklı meydana gelen kazalarla ilgili bilgiler verdi. Aksoy konuşmasında, ”Fren ve balataları yapılsa dahi kullanım ömrü dolan araçlar kazaya sebep olabilir” dedi.

Hafta sonu Kayseri’nin Hacılar ilçesinde KASKİ’ye ait olan ve yaklaşık 30 yıllık olduğu iddia edilen bir kamyon, frenlerinin patlaması sonucunda bir eve çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 3 işçi ve evin sahibi bir kadın hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan kamyon ile ilgili olarak bilgiler veren Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, çok eski ve metal yorgunluğu olan araçlardan uzak durulması gerektiğini ve mümkün olduğunca yola çıkmadan önce bütün kontrollerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Büyük araçların rampa inişinde ve çıkışında mümkün olduğu kadar boş olması gerektiğini ve bu konularda tedbirin elden bırakılmamasının da çok önemli olduğunu söyleyen Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, “Öncelikle geçtiğimiz gün yaşanan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu tür olaylarda büyük tonajlı kamyon ve tır gibi benzer araçlarda bakımların rutin olarak sürekli yapılması gerekiyor. Faktörler çok farklıdır. Burada pnomatik yani hava ile çalışan ve hidrolik sistemler var. Bunların sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla meydana gelen kaza fren patlaması sonucu oluşmuş bir kaza. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz ama araçların kontrollerinin ve periyodik bakımlarının sürekli olarak yapılması, fren testlerinin aksatılmaması gerekiyor" dedi.

Aksoy, "Bu araçları kullanırken uymak gereken bazı kurallar vardır. Özellikle kazanın meydana geldiği bölgelerde, dik yokuşların iniş ve çıkışlarında araçların mümkün olduğu kadar boş olarak inip çıkmasının sağlanması gerekmektedir. Bu konularda tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Fren dışında başka gerekçeler de vardır. Araçların kullanım ömrünü doldurmuş olmaları gibi. Bu araçlara ne yaparsanız yapın bazı şeyleri tamamlayamayabilirsiniz, eksikleri gideremeyebilirsiniz. Çok eski araçlar kullanıldığı zaman, fren ve balatalarını yapsanız dahi ömrünü doldurmuş olabilir ve bunlar da bir etkendir. Kazadaki araç bildiğim kadarıyla çok yeni ve teknolojik bir araç değil. Uyarı sistemleri olmayan bir araç ve zamanına göre güzel yapılsa da yaşadığımız dönemde teknolojik eksiklikleri olan bir araç. İdari birimlerin maddi bütçesine de bağlı olarak, mümkün olduğu kadar teknolojiye ayak uydurarak bu araçları kullanırsak bu kazaların o kadar çok önüne geçmiş oluruz" ifadesinde bulundu.

Aksoy, "Her şeyin bir ömrü olduğu gibi, metalin de bir ömrü var olduğu için dolayısıyla araçların da bir ömrü var. Belli bir süre içerisinde bunların yenilenmesi gerekiyor. Çok eski araçlardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Araçlar şasi, motor, şanzıman ve fren sistemlerinden oluşuyor ki bunun gibi daha birçok şey var" diyerek şunları söyledi:

"Zamanla bu aksamlar ömürlerini tamamlamış oluyorlar. Metal yorgunluğu sonucunda da, bu araçların artık kullanılmaması anlamı ortaya çıkıyor. Üretildiği günden beri bakımları sürekli yapılan bir aracın ömrü daha da uzun tutulabilir ve bu riskler önlenebilir. Bu tür yüklü araçlarda bu kazaların önüne geçebilmek için, bakımlarının kontrol edilmesi, bütün sistemlerin her yola çıkmadan önce tek tek kontrol edilmesi, rutin kontrollerin yapılması ve aksatılmaması çok önemli bir faktörlerdir ve bunlara biraz daha dikkat edilirse kazaların önüne geçilebilir”



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