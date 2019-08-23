HABER

Makine arızası veren parasailing otele zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Makine arızası veren parasailing otele zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makine arızası veren deniz paraşütünün otele zorunlu iniş yapması sonucu, iki kişi yaralandı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini geçiren ve isimleri henüz öğrenilmeyen yabancı uyruklu iki turist, parasailing (deniz paraşütü) yapmak için otelin su sporları birimine başvurdu.

Turistlerin havalandığı paraşütte, bir süre sonra makine arızası meydana geldi.

Tekne kaptanı tarafından otel içerisine zorunlu iniş yaptırılan turistler, hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Deniz paraşütünün otelin duvarına asılı kaldığı görüldü.

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
Rize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacakRize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacak
Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz deniz paraşütü Muğla otel Parasailing paraşüt spor su sporu

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.