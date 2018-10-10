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Makine ihracatı eylülde 12,4 milyar dolara ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu: - "Sektör, yılın üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolarlık yıl sonu hedefini destekleyen bir başarıya imza attı" - "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın bir parçası olarak yatırım, üretim ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki adımların tamamlayıcı unsuru yerli makine kullanımıdır"

İSTANBUL (AA) - Makine sektörü ihracatı yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 17 artarak 12,4 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya 1,8 milyar dolarlık makine ihraç edildi.

Makine İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrek sonunda Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 7 artarak 123 milyar dolara ulaşırken, makine ihracatı yüzde 17 artarak 12,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde makine sektörünün en büyük pazarları Almanya, ABD ve İngiltere şeklinde sıralandı. Almanya'nın Türkiye'den ithal ettiği makinelerin değeri 1,8 milyar doları aşarken, ABD ve İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 22'nin üzerinde artış kaydetti.

Makine ihracatının yılın üçüncü çeyreğinde en fazla artış kaydettiği ülkelerden biri Rusya oldu. Söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleşen makine ihracatı yüzde 43 artarak 300 milyon doları aşarken, bu ülkeye en fazla ihraç edilen mal grubu takım tezgahı olarak kayıtlara geçti.

Sektörün en fazla ihraç edilen makine mal grupları ise 1,7 milyar dolarla motorlar ve aksamları ile klimalar ve soğutma makineleri, 1,1 milyar dolarla yıkama ve kurutma makineleri oldu. Öte yandan ihracat miktarı inşaat ve madencilik makinelerinde yüzde 28, takım tezgahlarında yüzde 24, pompa ve kompresörlerde ise yüzde 23 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın bir parçası olarak yatırım, üretim ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki adımların tamamlayıcı unsurunun yerli makine kullanımı olduğunu vurguladı.

Sektörün, yılın üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolarlık yıl sonu hedefini destekleyen bir başarıya imza attığına işaret eden Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,6'ya yükseldi. Bu ivmeyi yurt içine de taşımak istiyoruz. Günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz bütün teknolojilerin geliştirildiği alan olan makine imalat sektöründe üretim ve hizmetlerde kullanılan makinelerin, yatırımcı ve makine imalatçısı ile geliştirilmesinin, teknolojinin yerlileşmesi ve millileşmesi için tek yol olduğunu düşünüyoruz. Devletin büyük işletmelerle KOBİ’ler arasındaki teknoloji odaklı iş birliği projelerini desteklemesinin gerekçesi, sanayimizin yabancı teknolojiye bağımlılığını azaltmaktır."

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