Makine Mühendisleri Odası Başkanı Asansör kapısındaki standartlar değişebilir

ASANSÖR KAPISI RAYDAN ÇIKMIŞ

Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün düşmesine neden olan asansör kapısının, genç kızın itilmesi sonucu oluşan şiddetli darbeyle kapının raydan çıktığı belirlendi. Asansör bakımlarının da olaydan bir kaç gün önce yapıldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından da gözler asansör kapılarının güvenliğine çevrildi. Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, olayın yaşandığı yerdeki asansörün kapısının sağ tarafa açılan raylı sistemden oluştuğunu belirtti. Altun şunları söyledi: ''Raylı sitemlerin yukarısında makaralı bir sistem vardır. Makaralı sistem sayesinde kapının açılması sağlanır. Alt tarafında ise kızak sistemi vardır. Kızak sisteminde ise kapıların en altında kapının kızağın içinde kalması için pim vardır. Bu plastik veya metal olabilir. Olayın meydana geldiği kapıyla ilgili fotoğraflara baktığımızda öngörümüz; sanki bu kapı darbe sonucu alt taraftaki pimin ya yerinden çıktığı ya da kırıldıktan sonra asansör kapısının boşluk oluşturmasıdır. Artık bu asansör, bu kapı, yerinde durmayarak perde görevi yapıyor. Kendisine gelen kuvveti karşılamaz. Kızımızın çarpması sonucu, bu kapı biraz öncede dediğimiz gibi ya pimi çıkıyor veya kırılıyor, böylelikle kapı perde görevi yapıyor. Kızımız, ilk çarpamadan sonra öne geliyor ama dengesini kaybettiği için geriye gittiğinde kapı kuvveti karşılamayıp perde görevi yaptığı içinde asansör boşluğuna düşüyor.'' Asansör yönetmeliğinde göre kapının 300 newtonluk bir kuvvet testinden geçtiğini ifade eden Altun, ''Test olarak 300 newtonluk kapıya kuvvet uygulanır. 300 newtonluk kuvvet uygulandığında 15 milim esneme payı bırakılır. 300 newtonluk kuvvet uygulanacak ve 15 milimlik esnemeyi geçmeyecek ve kapıda şekil değişikliği olmayacak. Bunu sağlıyorsa, yönetmelik bize kapı güvenli diyebiliyor. Buna göre A tipi muayene kuruluşu bunun kontrolünü gerçekleştirir'' dedi.