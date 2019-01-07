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Makine parçası üreten iş yerinde patlama: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan iş yerinde gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana gelen patlamada, işçi İlhan Dağ yaralandı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan iş yerinde gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana gelen patlamada, işçi İlhan Dağ yaralandı. Olay, Çorlu'nun Zafer Mahallesi'nde makine yedek parçası üreten iş yerinde meydana geldi. İş yerinde büyük gürültü ile patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama sonucu yaralanan işçi İlhan Dağ, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın, yedek parça üretimi yapan iş yerinde bulunan gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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