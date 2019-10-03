Makine sektörü MAKTEK Fuarı kapsamında ikinci kez İzmir’de

Makine sektörünün Ege Bölgesindeki en büyük buluşması MAKTEK İzmir Fuarı, 9-12 Ekim tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuara, 60’ın üzerinde ülkeden 35 bini aşkın sektör profesyonelin gelmesi beklenirken, makine sektöründe 500 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor.

Türkiye ekonomisi için kaldıraç görevi gören makine sektörünün tüm temel taşlarını 2’inci kez bir araya getirmek için yola çıkan MAKTEK İzmir, 9 Ekim Çarşamba günü kapılarını sektör profesyonellerine açıyor. Takım tezgahları sektörünün en büyük buluşma platformlarından biri olan ve dört gün sürecek MAKTEK Fuarı kapsamında sektör, 500 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor.

“MAKTEK ile İzmir’de ikinci kez sektör profesyonellerini bir araya getiriyoruz”

Makina sektörünün Ege Bölgesinde önemli bir konumda olduğunun altını çizen TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MAKTEK ile İzmir’de 2’inci kez yer almaktan mutlu olduklarını söyledi. İzmir ve bölgenin başta otomotiv tedarik, savunma ve havacılık, kalıp, ambalaj, gıda, ağaç işleme ve mobilya üretiminde yüksek pay aldığını söyleyen Ersözlü, bu oranın her yıl artığını belirtti. Ersözlü, “MAKTEK Fuarlarıyla ilgili temel hedefimiz; sanayinin kalkınmasında önemli rol alan takım tezgahları sektörünün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturmak. Türkiye’nin en önemli yerli ve milli bakış açısıyla üretim yapan üreticileri ve dünyanın en önemli markalarının bu fuarda yerini alması, yaptığımız kapsamlı çalışmalarımızın ürünü. VIP ağırlama programımız dahilinde özel salonlarımızda fuara katılan heyetleri ağırlayacak ve b2b görüşmeler için zemin hazırlayacağız. Biz TÜYAP olarak MAKTEK İzmir özelinde Moskova, Sofya, Tahran, Tiflis, Üsküp, Ürdün ve Kahire’de var olan yurt dışı ofislerimizde yoğun olarak çalıştık. 30’un üzerinde ülkede sahip olduğumuz temsilcilik ağımız ve 17 yurt içi ofisimizin yürüttüğü faaliyetler sonucu etkili tanıtım ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirdik. 43 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek fuar, diğer büyük sanayi şehirlerinden de ziyaretçileri ağırlayacak. Fuar kapsamında 60’ın üzerinde ülkeden 35 bini aşkın ziyaretçi ve katılımcılara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Ve hep söylediğimizi gibi Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapacak fuar kapsamında bu yıl 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını hedefliyoruz” dedi.