HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Makinede çamaşırlarınıza yapışan kıl, tüy ve kâğıt parçalarından tek adımda kurtulabilirsiniz!

Makinede çamaşırlarınıza yapışan kıl, tüy ve kâğıt parçalarından tek adımda kurtulabilirsiniz!

28.11.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesi, en çok kullanılan teknolojik eşyalar arasında yer alıyor. Her mevsim, her çeşit kıyafet ve kumaş ürünleri için kullanılan çamaşır makinesi, bazen istenilen sonucu veremiyor. Kıyafetler üzerine yapışan evcil hayvan tüyleri, dökülen saçlar ya da küçük peçete parçaları sinir bozucu olabiliyor. Neyse ki bunun da çaresi var: Islak mendil!

Makinede çamaşırlarınıza yapışan kıl, tüy ve kâğıt parçalarından tek adımda kurtulabilirsiniz!

Kirlenmiş kıyafetlerinizi yıkadıktan sonra temizlendiğini düşünürken bazen istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Çamaşır makineniz, her ne kadar son model olsa da kıyafetlere yapışan tüyleri, saçları ve peçete parçalarını ayrıştırabilecek teknolojiye henüz sahip değil. Her seferinde giysilere yapışan bu gibi şeyleri tek tek temizlemek yorucu olabiliyor. Üstelik bunlar, genellikle silkelemekle de gitmiyor. Bu durumda da iş başa düşüyor. Islak mendil sayesinde bu sorununuza çare bulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

ÇAMAŞIRLARINIZDA ISLAK MENDİL MUCİZESİ

Özellikle evcil hayvan sahiplerini, saçları fazlasıyla dökülenleri, ceplerindeki kâğıt parçalarını çıkarmayı unutanları, tekstil alanlarında çalışanları sevindirecek bu formül için şunları uygulayın:

  • Kirlenmiş giysilerinizi doldurduğunuz çamaşır makinenize, üç ya da dört adet ıslak mendil koyup öyle çalıştırın.

  • Islak mendil; çamaşırlarınıza yapışabilecek olan tüy, yün, saç teli, peçete parçaları gibi temizlenmesi zor atıkları kendine doğru çeker.

  • Çamaşır makinesinin kazanı döndükçe ıslak mendiller kıyafetlerin arasına karışır. Böylece kıyafetlerinizin üzerine yapışabilecek istenmeyen maddelerden ıslak mendil sayesinde kurtulabilirsiniz.

  • Bu yöntem ile kıyafetlerinizin üzerine yapışanları tek tek temizlemek yerine zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

  • Çok fazla koyu renk giysiniz varsa ve yıkama sonrasında silkeleseniz dahi üzerlerindeki kıldan, tüyden kurtulamıyorsanız bu yöntem sizin için kesinlikle çok kullanışlı olacak.

KALİTELİ ISLAK MENDİL KULLANMAYA DİKKAT EDİN

Piyasada çok fazla ıslak mendil çeşidi var. Kıyafetlerinizi temizlemek isterken başka bir sorunla karşılaşmamak adına şunlara dikkat edin:

  • Bildiğiniz ve kalitesinden emin olduğunuz ıslak mendil markalarını kullanın.

  • Islak mendilin makinede yıkanma esnasında parçalanmaması için önceden iki elinizle çekiştirerek sağlamlığını test edin.

  • Daha önceden kullandığınız ıslak mendili tekrardan kullanmayın. Yıprandığı için işe yaramayacaktır.

  • Islak mendil yerine kağıt ya da kumaş kullanmayın. Yapıları aynı olmadığı için sonuçlardan hoşnut olmayabilirsiniz.

  • Giysilerinizin ıslak mendil gibi kokmasını istemiyorsanız antibakteriyel veya kokusuz bir ürün seçin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Herkes büyük şok yaşadı! Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndüHerkes büyük şok yaşadı! Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Cinayetten aranan eski futbolcu sınırda yakalandı

Cinayetten aranan eski futbolcu sınırda yakalandı

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.