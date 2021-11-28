Makinede çamaşırlarınıza yapışan kıl, tüy ve kâğıt parçalarından tek adımda kurtulabilirsiniz!

Kirlenmiş kıyafetlerinizi yıkadıktan sonra temizlendiğini düşünürken bazen istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Çamaşır makineniz, her ne kadar son model olsa da kıyafetlere yapışan tüyleri, saçları ve peçete parçalarını ayrıştırabilecek teknolojiye henüz sahip değil. Her seferinde giysilere yapışan bu gibi şeyleri tek tek temizlemek yorucu olabiliyor. Üstelik bunlar, genellikle silkelemekle de gitmiyor. Bu durumda da iş başa düşüyor. Islak mendil sayesinde bu sorununuza çare bulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

ÇAMAŞIRLARINIZDA ISLAK MENDİL MUCİZESİ

Özellikle evcil hayvan sahiplerini, saçları fazlasıyla dökülenleri, ceplerindeki kâğıt parçalarını çıkarmayı unutanları, tekstil alanlarında çalışanları sevindirecek bu formül için şunları uygulayın:

Kirlenmiş giysilerinizi doldurduğunuz çamaşır makinenize, üç ya da dört adet ıslak mendil koyup öyle çalıştırın.

Islak mendil; çamaşırlarınıza yapışabilecek olan tüy, yün, saç teli, peçete parçaları gibi temizlenmesi zor atıkları kendine doğru çeker.

Çamaşır makinesinin kazanı döndükçe ıslak mendiller kıyafetlerin arasına karışır. Böylece kıyafetlerinizin üzerine yapışabilecek istenmeyen maddelerden ıslak mendil sayesinde kurtulabilirsiniz.

Bu yöntem ile kıyafetlerinizin üzerine yapışanları tek tek temizlemek yerine zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

Çok fazla koyu renk giysiniz varsa ve yıkama sonrasında silkeleseniz dahi üzerlerindeki kıldan, tüyden kurtulamıyorsanız bu yöntem sizin için kesinlikle çok kullanışlı olacak.

KALİTELİ ISLAK MENDİL KULLANMAYA DİKKAT EDİN

Piyasada çok fazla ıslak mendil çeşidi var. Kıyafetlerinizi temizlemek isterken başka bir sorunla karşılaşmamak adına şunlara dikkat edin:

Bildiğiniz ve kalitesinden emin olduğunuz ıslak mendil markalarını kullanın.

Islak mendilin makinede yıkanma esnasında parçalanmaması için önceden iki elinizle çekiştirerek sağlamlığını test edin.

Daha önceden kullandığınız ıslak mendili tekrardan kullanmayın. Yıprandığı için işe yaramayacaktır.

Islak mendil yerine kağıt ya da kumaş kullanmayın. Yapıları aynı olmadığı için sonuçlardan hoşnut olmayabilirsiniz.

Giysilerinizin ıslak mendil gibi kokmasını istemiyorsanız antibakteriyel veya kokusuz bir ürün seçin.

