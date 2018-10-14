"Makineli hasat" pamuk üreticisinin yüzünü güldürüyor

HALİL FİDAN - Türkiye'nin pamuk üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da yaygınlaşan makineli hasat, ürünün gerçek kalitesinin ortaya çıkarırken, üreticinin de daha kısa sürede işini bitirmesini sağlıyor. Atatürk Barajı'nın sağladığı olanaklarla ekim alanları her geçen yıl artan ve GAP çiftçisinin umudu olan pamuk, lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Ekonomik getirisi dolayısıyla bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, toplama ve depolama sırasında yapılan yanlışlar nedeniyle kalitesi ve berraklığını kaybederek farklı renklere bürünüyordu. Türkiye'deki pamuğun yaklaşık yüzde 47'sinin üretildiği bölgede, son yıllarda makineli hasadın yaygınlaşmasıyla bu sorunun önüne geçilmeye başlandı. Makineli hasat sayesinde çiftçiler, daha kısa sürede ve yüksek randımanlı pamuk elde edip olumsuz hava koşullarına karşı endişe yaşamamış oluyor. Bölgede artık pamuğun yaklaşık yüzde 80'i makinelerle toplanırken, bu durum ürünün kalitesinin ortaya çıkmasını da sağladı.

Şanlıurfa Valiliği ve ilgili kurumlar da pamuğun kalitesini yükseltmek, hasat, işleme ve muhafazada kalite kayıplarını en aza indirmek için önemli çalışmalar yürütüyor.

\ - "Makine günlük 500 işçinin yaptığını yapıyor" Şanlıurfa'da 800 dönümlük alanda pamuk üretimi yapan İbrahim Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda makineli hasadı tercih ettiklerini ve buna göre ekim yaptıklarını söyledi. Makineli hasadın avantajlarını anlatan Demirkol, şunları kaydetti: "Makineyle pamuk toplamak gerçekten çok avantajlı, bir makine günlük 500 işçinin yaptığı işi yapabiliyor. Pamuğun kalitesinin düşmemesi için zaman çok önemli. Kısa sürede işimizi bitirmiş oluyoruz. Ayrıca bu şekildeki hasatla, daha temiz pamuk elde ediyoruz. Böyle olunca randıman da yükselmiş oluyor. Bu yüzden çiftçilerin tercihi makineler oluyor. Bu yıl verim geçen yıldan daha az, yaklaşık yüzde 30 civarında düşüş var ama fiyatlar ve destekleme ödemelerinin geçen yıla göre artması ve makineli hasatla ürün kaybının olmaması biz çiftçilerin yüzünü güldürüyor."