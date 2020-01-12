HABER
  4. Makineye bağlı yaşatılan Cemal için bulunan kalpte enfeksiyon (2)

Makineye bağlı yaşatılan Cemal için bulunan kalpte enfeksiyon (2)

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

ENFEKSİYON TESPİT EDİLİNCE NAKİL YAPILMADI Ankara'da 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy için bulunan vericinin kalbinde enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleşmedi.

ENFEKSİYON TESPİT EDİLİNCE NAKİL YAPILMADI
Ankara'da 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy için bulunan vericinin kalbinde enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleşmedi. Trabzon'dan gönderilen, kilo başta olmak üzere tüm kan ve dokuları uyumlu çıkan kalbin nakli için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ameliyathanede hazırlıklarını yaptı ve öğle saatlerinde ameliyata girdiler. Ancak yapılan son tetkiklerde, vericinin kalbince enfeksiyon tespit edilince, nakil gerçekleşmedi. Kötü haberi alan anne Hatice Demir, "Operasyondan Sağlık Bakanlığı'nın haberi vardı. Ancak vericide enfeksiyon çıkınca bakanlık yetkilileri naklin tüm sorumluluğunu ameliyatı gerçekleştirecek ekibe bıraktı. Ekip ise yüksek enfeksiyon tespit edilen kalbin nakledilmesinin büyük risk olacağı gerekçesiyle, nakli gerçekleştirmedi. Oğlumu tekrar cihaza bağladılar. Allah'tan umut kesilmez" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal için kalp bulundu1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal için kalp bulundu
İbrahim Öztek: "Sigarayı bir kez deneyen dört çocuktan üçü ileride tiryaki oluyor"İbrahim Öztek: "Sigarayı bir kez deneyen dört çocuktan üçü ileride tiryaki oluyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Tufan Tarcan uyardı: Uzun süreli idrar tutmak iyi değil

Uzmanı uyardı: Uzun süreli tutmak iyi değil

Çin'de 'gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil, SARS'a benziyor

'Gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil...

Sıtma nedir? Sıtma hastalığının belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Sıtma nedir? Sıtma hastalığının belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir? Pankreas kanseri tedavisi var mı?

Tedavisi yok sanılıyor ama... Umut veren açıklama!

Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Korkutan açıklama! Domuz gribi vakaları arttı

Çinli bilim insanlarından yeşil çay araştırması! Ömrü uzatıyor

Bilim insanlarından yeşil çay araştırması: Ömrü uzatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.