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  4. Makineye bağlı yaşayan Cemal kalp nakli bekliyor

Makineye bağlı yaşayan Cemal kalp nakli bekliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edileceği gün kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için uygun kalp Trabzon’da bulunup Ankara’ya getirildi ancak, doktorların kalbin enfeksiyonlu olduğunu belirlemesi nedeniyle nakil gerçekleşmedi.Annesi Hatice Demir ile Antalya’da yaşayan Cemal Azboy, 13 Aralık tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde kalp kapağı ameliyatı oldu.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edileceği gün kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için uygun kalp Trabzon’da bulunup Ankara’ya getirildi ancak, doktorların kalbin enfeksiyonlu olduğunu belirlemesi nedeniyle nakil gerçekleşmedi.
Annesi Hatice Demir ile Antalya’da yaşayan Cemal Azboy, 13 Aralık tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde kalp kapağı ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat sonrası 7 gün hastanede yatan Cemal Azboy’un taburcu olacağı gün kalbi durdu ve makineye bağlanarak hayatta tutuldu.
TGRT Haber’in gündeme getirdiği ve yaklaşık 1 aydır kalp bekleyen Cemal Azboy’a uygun kalp Trabzon’da bulunup Ankara’ya getirildi ancak, kalbin enfeksiyonlu olduğunun tespit edilmesi üzerine nakil gerçekleşmedi. Uygun kalbin bulunmasıyla umutlanan anne Hatice Demir, Trabzon’dan getirilen kalbin enfeksiyonlu olduğunun tespit edilmesi ile hayal kırıklığına uğradı. Makineye bağlı yaşayan Cemal Azboy, kalp nakli bekliyor.

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