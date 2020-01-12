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  4. Makineye bağlı yaşayan oğlu için organ bağışı çağrısında bulundu

Makineye bağlı yaşayan oğlu için organ bağışı çağrısında bulundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Ankara'da kalp kapağı ameliyatı sonrası kalbi duran ve makineye bağlanarak hayata tutunan 16 yaşındaki Cemal Azboy, uygun donör bulununca ameliyata alındı, ancak verici kalpte enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleşmedi - Tekrar makineye bağlanan oğlu için organ bağışı çağrısında bulunan anne Hatice Demir: - "Çok üzgünüm, 'nakil olacak diye' çok umutlanmıştım. Sevincim kısa sürdü ama umudumu kaybetmiyorum. İnşallah oğlum bir an önce sağlığına kavuşacak"

Ankara'da 27 gündür makineye bağlı yaşayan ve uygun donörün bulunması üzerine ameliyata alınan ancak vericideki kalpte enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleştirilemeyen 16 yaşındaki Cemal Azboy'un annesi organ bağışı çağrısında bulundu.

Annesi Hatice Demir ile Antalya'da yaşayan Azboy, 2 yaşındayken kolesterol değerlerinin yüksek olması nedeniyle 6 yaşına kadar ilaç kullandı.

İlaçların etkisini göstermemesi üzerine 6 yaşındayken İzmir'de özel bir hastanede karaciğer nakli gerçekleştirilen Cemal Azboy, bu sefer kalbi ile ilgili sıkıntı yaşamaya başladı.

Ailenin Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine başvurması üzerine Azboy'un yaklaşık 4 yıl önce birinci derece aort damarı daralması nedeniyle kalp kapağının değişmesi gerektiği belirtildi. Bu sırada annesine lenf bezi kanseri teşhisi konulan Cemal Azboy ile babası Necat Azboy ilgilenmeye başladı. Babası ile İstanbul Bakırköy Acıbadem Hastanesine giden Azboy'a 2016 yılının Aralık ayında ameliyat olması için gün verildi. Ancak bu kez de babası Necat Azboy vefat etti.

Ameliyatını bir süre erteleyen Cemal Azboy, 2017 yılının Şubat ayında ise daralan damarının açılması için ameliyata alındı. Bir süre bu şekilde hayatını sürdüren Azboy için geçen yıl acil kalp kapağı ameliyatı yapılması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine annesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesine başvuran Azboy, 13 Aralık 2019'da ameliyat oldu.

Yoğun bakımdan sonra normal odaya alınan Azboy, taburcu olacağı gün fenalaştı. Kalbi duran Azboy, tekrar ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kalbi tekrar çalıştırılamadı. 27 gündür makineye bağlı olarak yaşatılan Cemal Azboy, bugün gelen uygun donör haberiyle kalp nakli ameliyatına alındı.

- Enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleşmedi

Cemal Azboy'un annesi Hatice Demir, AA muhabirine, tüm kan ve dokuların uyumlu olduğu kalpte enfeksiyon tespit edilince naklin gerçekleşmediğini söyledi.

Oğlunun tekrar makineye bağlandığını dile getiren Demir, "Çok üzgünüm, nakil olacak diye çok umutlanmıştım. Sevincim kısa sürdü ama umudumu kaybetmiyorum. İnşallah oğlum bir an önce sağlığına kavuşacak." dedi.

Demir, oğlu için organ nakli bağışı çağrısında bulundu.

Azboy'un Antalya'daki arkadaşları ve mahalle sakinleri kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı.

"Herşey Cemal için" sloganları atan topluluk, ellerinde üzerinde Cemal Azboy'un da fotoğraflarının olduğu "Antalya seni özledi", "Cemal hayata dönecek, yüzümüz gülecek", "Ankara kardeşimizi bizden alma" yazılı pankart taşıdı.

Komşuları Şeyma Köksal, Cemal'e destek vermek amacıyla tüm arkadaşları, komşuları bir araya geldiklerini söyledi.

Anne Hatice Demir'den bugün güzel bir haber aldıklarını ancak sevinçlerinin kısa sürdüğünü belirten Köksal, "Cemal için uygun kalp bulunmuştu ve bugün ameliyata alınmıştı. Ancak vericideki kalpte enfeksiyon tespit edilmiş ve ameliyat gerçekleşmemiş. Bir an önce gerekli organın bulunmasını temenni ediyoruz. Hayatını kaybeden insanların organlarının bağışlanmasını ve başka vücutlarda hayat bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Antalya Cemal Azboy Hacettepe Üniversitesi Kalp

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