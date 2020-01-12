Makineye bağlı yaşayan oğlu için organ bağışı çağrısında bulundu

Ailenin Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine başvurması üzerine Azboy'un yaklaşık 4 yıl önce birinci derece aort damarı daralması nedeniyle kalp kapağının değişmesi gerektiği belirtildi. Bu sırada annesine lenf bezi kanseri teşhisi konulan Cemal Azboy ile babası Necat Azboy ilgilenmeye başladı. Babası ile İstanbul Bakırköy Acıbadem Hastanesine giden Azboy'a 2016 yılının Aralık ayında ameliyat olması için gün verildi. Ancak bu kez de babası Necat Azboy vefat etti.

İlaçların etkisini göstermemesi üzerine 6 yaşındayken İzmir'de özel bir hastanede karaciğer nakli gerçekleştirilen Cemal Azboy, bu sefer kalbi ile ilgili sıkıntı yaşamaya başladı.

Annesi Hatice Demir ile Antalya'da yaşayan Azboy, 2 yaşındayken kolesterol değerlerinin yüksek olması nedeniyle 6 yaşına kadar ilaç kullandı.

Ankara'da 27 gündür makineye bağlı yaşayan ve uygun donörün bulunması üzerine ameliyata alınan ancak vericideki kalpte enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleştirilemeyen 16 yaşındaki Cemal Azboy'un annesi organ bağışı çağrısında bulundu.

Ameliyatını bir süre erteleyen Cemal Azboy, 2017 yılının Şubat ayında ise daralan damarının açılması için ameliyata alındı. Bir süre bu şekilde hayatını sürdüren Azboy için geçen yıl acil kalp kapağı ameliyatı yapılması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine annesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesine başvuran Azboy, 13 Aralık 2019'da ameliyat oldu.

Yoğun bakımdan sonra normal odaya alınan Azboy, taburcu olacağı gün fenalaştı. Kalbi duran Azboy, tekrar ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kalbi tekrar çalıştırılamadı. 27 gündür makineye bağlı olarak yaşatılan Cemal Azboy, bugün gelen uygun donör haberiyle kalp nakli ameliyatına alındı.

- Enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleşmedi

Cemal Azboy'un annesi Hatice Demir, AA muhabirine, tüm kan ve dokuların uyumlu olduğu kalpte enfeksiyon tespit edilince naklin gerçekleşmediğini söyledi.

Oğlunun tekrar makineye bağlandığını dile getiren Demir, "Çok üzgünüm, nakil olacak diye çok umutlanmıştım. Sevincim kısa sürdü ama umudumu kaybetmiyorum. İnşallah oğlum bir an önce sağlığına kavuşacak." dedi.