Makineye kolu sıkıştı, elinde sigarayla kurtarılmayı bekledi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'nde sol kolunu hububatın silo dışına taşmasını engeleyen makineye sıkıştıran işçi Salim Uysal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uysal'ın bir elinde sigarayla birlikte kurtarılmayı beklemesi ise dikkat çekti.
Olay, bugün ilçeye bağlı Arıkören Mahallesi'nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nde meydana geldi. Ofiste işçi olarak çalışan Salim Uysal, bir anlık dalgınlıkla kolunu hububatın silo dışına taşmasına engel olan makineye sıkıştırdı. Durumu fark eden arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Salim Uysal'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Uysal'ın bu sırada bir elinde sigarayla beklemesi dikkat çekti. Salim Uysal, itfaiye tarafından kısa süre sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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