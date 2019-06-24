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Makineye kolunu kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında makineye kolunu kaptıran işçinin kolu kırıldı.Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.

Makineye kolunu kaptırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında makineye kolunu kaptıran işçinin kolu kırıldı.
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde’de meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan tekstil işçisi Hamit K. (49), iş yaparken bir anlık dalgınlık sonucu kolunu makineye kaptırdı. İşçinin kolu kırılırken, olayı gören mesai arkadaşları durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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