HABER

Makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 21:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yukarıgüllüce Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında 3 çocuk annesi Neşadiye Aka (65) büyükbaş hayvanlardan süt sağmak için evinin altında bulunan ahıra indi.

Makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yukarıgüllüce Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında 3 çocuk annesi Neşadiye Aka (65) büyükbaş hayvanlardan süt sağmak için evinin altında bulunan ahıra indi. Elektrikle çalışan süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle bir anda elektrik akımına kapılan Neşadiye Aka yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Selendi İlçe Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Aka burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayı duyan Aka’nın yakınları hastaneye akın ederken gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Süt sağım makinesinden haziran ayında da bir kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp (2)Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp (2)
Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıAdana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Dizi için uzattığı sakallarını 5 yıl sonra kesti

Dizi için uzattığı sakallarını 5 yıl sonra kesti

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.