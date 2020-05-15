Makinist komplo teorisyenlerini tiye aldı

Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn'ın bir makinisti, tren yolculuğu sırasında yaptığı anonsla gündem oldu. Koronavirüs salgınıyla ilgili komplo teorilerini savunanları tiye alan makinistin anonsu yolculardan biri tarafından videoya çekilip Twitter'da paylaşıldı.

Cuma günü İsviçre yönünde giden ICE hızlı treninde yapılan anonsa dair video, Deutsche Bahn'ın resmi Twitter hesabı tarafından retweetlendi.

Videoda tren görevlisinin, ironik bir tavırla yolculara, "hükümetin yolcuların genlerini ele geçirmesini önlemek için" koruyucu maske takma çağrısı yaptığı duyuluyor. Görevli, "Trenimizdeki tüm komplo teorisyenlerinin bilgisine: Lütfen federal hükümetin sonradan sizin yerinize geçecek olan klonunuzu yapmak için gizli gizli salya örneği topladığını unutmayın" ifadelerini kullanıyor.

Son günlerde Almanya'da koronavirüs salgını ve alınan toplumsal önlemlere ilişkin çeşitli komplo teorileri ve yalan haberler yoğun tartışmalara yol açtı. Bunlardan biri çocukların koruyucu maske altında solunum zorluğu yaşayabileceğini öne sürerken, bir diğeri koruyucu maskeler nedeniyle göz uçuğu vakalarının arttığını savunuyor. Bazı komplo teorileriyse, Alman hükümetinin pandemiyi toplum üzerinde baskı kurmak için kullandığını iddia ediyor.

BÜ,BK

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