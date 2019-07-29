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Makinist yazar gelecek nesillere örnek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Uşak Tren Garı’nda araç bakım ve depo şefliği yapan Abdülmecid Akkaş, büyük bir başarı öyküsüne imza atarak açıktan üniversite okudu, gelecek nesiller için kitap yazdı.Uşak’ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) gelen yük ve yolcu trenlerine manevra yaptırıp, trenlerin elektrik ve tamir işleriyle ilgilenen Abdülmecid Akkaş (31), tüm vaktini kendini geliştirecek şekilde geçiriyor.

Uşak Tren Garı’nda araç bakım ve depo şefliği yapan Abdülmecid Akkaş, büyük bir başarı öyküsüne imza atarak açıktan üniversite okudu, gelecek nesiller için kitap yazdı.
Uşak’ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) gelen yük ve yolcu trenlerine manevra yaptırıp, trenlerin elektrik ve tamir işleriyle ilgilenen Abdülmecid Akkaş (31), tüm vaktini kendini geliştirecek şekilde geçiriyor. Birçok gence örnek olan Akkaş, hem çalışıp hem de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. Geride kalan zamanında ise kitap yazdı. Başarı merdivenlerinde gençlere yol göstermek için yazdığı Başarılı Olmanın Şifreleri isimli kitaptan dolayı iş yerindeki arkadaşlarının da takdirini topladı. İşini severek ve özveri ile yapan Akkaş, başarısını eşi ve iki çocuğunun desteği ile gerçekleştirdi.

“Makinistlik gecenin bir yarısında zifiri karanlıkta yola gitmektir”
Makinistlik mesleğini severek yaptığını ifade eden Akkaş, kitabında başarı ile ilgili önemli tavsiyelerin bulunduğunu dile getirerek, “Makinistlik her şeyden önce özveri ister. Sevmeden bu mesleği yapmamız mümkün değil. Makinistlik gecenin bir yarısında zifiri karanlıkta, tan yeri ağarmadan, sıcacık yatağından kalkıp, özveriyle sevgiyle yola gitmektir. Başarılı olmanın sırrı çok çalışmaktır. Kitabımda başarıya giden yolda bir şeyler bulunacağına eminim. Kitabım 16 bölümden oluşuyor. Bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunacağına inandığını, benzerlerinden çok önemli farklılıkları içeriyor” diye konuştu.
Akkaş’ın iş arkadaşları ise yazmış olduğu kitabı ile şimdiki ve gelecek nesillere katkıda bulunacağına inandıklarını ifade etti.

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