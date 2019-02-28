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Makinistler kavga etti, 25 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, başkent Kahire’de 25 kişinin öldüğü tren kazasının makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ramses tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Makinistler kavga etti, 25 kişi öldü

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, başkent Kahire’de 25 kişinin öldüğü tren kazasının makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.
Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ramses tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, facianın ön raporu açıklandı. Başsavcı Sadık, park yerine geçiş için manevra yaparken lokomotiflerden birinin, diğer raydan gelen başka bir trene temas ettiğini belirtti. Bunun üzerine makinistlerden birinin, lokomotifi durdurmadan diğer trenin makinistini azarlamak için kabinini terk ettiğini aktaran Sadık, makinistsiz kalan lokomotifin yüksek hızla hareket ederek park yerinin sonundaki beton bariyere çarptığını kaydetti. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktığını söyleyen Sadık, kazaya sebep olan makinistlerin gözaltına alındığını açıkladı.
Mısır Ulaştırma Bakanlığı altyapı eksikliği suçlamalarını reddetmiş, makinistlerin suçlu olduğunu duyurmuştu.
Ancak Mısır’da sık sık tren kazaları meydana geliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir tren devrilmiş 10 işi hayatını kaybetmişti. 2017’nin Ağustos ayında İskenderiye şehri yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 43 kişi yaşamını yitirirken 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Mısırlılar, yetkilileri tren raylarında en basit standartları bile sağlayamamakla suçluyor.

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