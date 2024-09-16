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Mako cinsi köpek balığı nedir, özellikleri nelerdir? Mako cinsi köpek balığı insana saldırır mı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
14.09.2024 16:38
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Gökçeada’da balıkçılar, oltalarına dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki mako cinsi bir köpek balığıyla karşılaşmıştı. Dünyanın en vahşi köpek balığı türlerinden biri olarak bilinen mako, yasa gereği avlanması yasak olan bir türdür. Balıkçıların, köpek balığını misinalardan kurtararak yeniden denize bırakmasının ardından Mako köpek balığı cinsi merak konusu olmuştur. Peki Mako cinsi köpek balığı nedir, özellikleri nelerdir?

Mako cinsi köpek balığı nedir, özellikleri nelerdir? Mako cinsi köpek balığı insana saldırır mı?

İçindekiler

  • Mako cinsi köpek balığı nedir?
  • Mako cinsi köpek balığı özellikleri nelerdir?
  • Mako cinsi köpek balığı tehlikeli mi?
  • Mako cinsi köpek balığı insana saldırır mı?

Koruma altında olan türlerin yaşatılması, ekosistemin dengesi için oldukça önemlidir. Özellikle yaban hayatı, doğal döngülerin devamı için kritik bir role sahiptir. Bu türlerden biri de mako köpek balıklarıdır. Yasa dışı avlanmaya karşı sıkı koruma önlemlerinin alınması ve bu türler hakkında bilgi edinilmesi, bu gibi türlerin korunmasına katkı sağlar. Bu kapsamda Mako cinsi köpek balıkları sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır.

Mako cinsi köpek balığı nedir?

Mako köpek balığı, dünya genelinde bilinen en hızlı ve güçlü köpek balığı türlerinden biridir. 2 farklı türü vardır: Kısa yüzgeçli mako (Isurus oxyrinchus) ve uzun yüzgeçli mako (Isurus paucus).

Özellikle kısa yüzgeçli mako, saatte 70 km'ye varan hızlara ulaşabilen hızlı yüzücü bir köpek balığı olarak tanınır. Hızı sayesinde, günlük olarak 55 km'ye kadar büyük mesafeleri aşabilirler ve gerçekten etkileyici bir şekilde sudan 9 metreye kadar sıçrayabilirler. Bu hayvanlar, dünya okyanuslarının hem tropikal hem de ılıman bölgelerinde yaşam alanı bulabilirler.

Mako cinsi köpek balığı özellikleri nelerdir?

Mako cinsi köpek balığı özellikleri merak edilmektedir. Mako köpek balığı genellikle 3 metre uzunluğunda ve 136 kg ağırlığındadır. Sırtı göz alıcı bir mavi tonunda, karın ise metalik gümüşle kaplıdır. Bu balık, suyun direncini minimize eden ve mükemmel bir hidrodinamik yapı sağlayan sivri, konik bir ağıza ve silindirik bir gövdeye sahiptir. Kuyruk yüzgeci, yarım ay şeklinde olup, kuyruk bölgesindeki çıkıntı dengeyi sağlar. Yüzlerinde, her iki tarafta büyük, siyah gözlerinin yanı sıra beş uzun solungaç yarığı bulunur. Uzun dişleri ise genellikle ağızlarının dışına çıkar.

Shortfin mako köpek balıkları, kemikli balıklar ve diğer köpek balıkları ile birlikte kafadan bacaklı deniz canlıları - örneğin kalamar, ahtapot ve mürekkep balıkları - ile beslenir. Büyük mako köpek balıkları ise zaman zaman yunuslar veya deniz kaplumbağaları gibi daha iri avları hedef alır. Longfin mako köpek balıklarının beslenme alışkanlıkları hakkında çok az bilgi bulunmakla birlikte, muhtemelen shortfin makolarına benzer bir diyet izledikleri düşünülmektedir.

Mako cinsi köpek balığı tehlikeli mi?

"Mako cinsi köpek balığı ne derece tehlikeli?" soruları sıklıkla merak edilir. Ülkemiz kıyılarında da rastlanan Mako köpek balıkları, diğer köpek balığı cinsleriyle karşılaştırıldığında daha tehlikeli olarak değerlendirilebilirler. Uzun ve keskin dişleri ile yüksek hızları, onları avcılık konusunda oldukça etkili hâle getirir. Ancak, mako cinsleri çoğunlukla sığ sularda bulunmazlar, bu nedenle Scuba dalgıçları veya sörfçülerle nadiren karşılaşırlar.

Mako cinsi köpek balığı insana saldırır mı?

Şu ana kadar kayıt altına alınan Mako köpek balığı saldırıları, sadece 8 adettir ve bu olayların hiçbiri ölümle sonuçlanmamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
köpek balığı
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