Makrobiyotik Diyet

Yang olarak kabul edilen besinler deniz tuzu, deniz besinleri, tahıllar, bakliyat, et, balık, tavuk, yumurta ve sert peynir; ying olarak kabul edilen besinler ise süt, kaymak, meyve suyu, taze sebze ve meyveler, alkol ve şekerdir.

Bu diyette beslenme ile birlikte uyulması gereken diğer ilkeler; günde iki veya 3 öğün beslenmek, sindirime yardımcı olmak için besinleri fazla çiğnemek, sadece organik besinler tüketmek, son öğünü uyumadan en az üç saat önce yemek, her gün en az 2 litre saf su içmek, 2 günde bir ılık suyla duş almak, metal takılar kullanmamak, sadece pamuklu kumaştan üretilmiş giysiler kullanmak, aerobik ve esneme hareketleri yapmak, yoga ile diyeti desteklemek, her gün 30 dakika yürümek, bilgisayar televizyon ve akıllı telefonlardan mümkün olabildiğince uzak durmak, oksijeni artırmak için evin her yerini bitkilerle donatmak ve pencereleri olabildiğince açık tutmaktır. Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışın ve vitamin değerlerinizin durumunu öğrenin.

Yiyebilecekleriniz

Kahverengi pirinç, arpa, yulaf, buğday, karabuğday, mısır, çavdar ürünleri, yerel toprak ve iklimde yetişmiş köklü ve yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, marul, yeşil soğan), yerel toprak ve iklimde yetişmiş taze meyveler ve kurutulmuş meyveler, mercimek, nohut, kuru fasulye, yer fıstığı, badem, fındık, ceviz, kuru kestane, susam, kabak çekirdeği, soğuk preslenmiş bitkisel yağlar (susam, ayçiçeği, mısır ve zeytinyağı), deniz tuzu, zencefil, hardal, tahin, elma sirkesi, sarımsak, limon suyu, elma suyu, şekersiz doğal reçel çeşitleri, tahin, fıstık ve yer fıstığı yağları, pirinç gevreği, kavrulmuş fıstık ve çekirdek, kuru üzüm.