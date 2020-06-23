Dr. Richard Mackarness’ın ortaya koyduğu ve Japon filozof George Ohsawa’nın geliştirdiği makrobiyotik diyet, eski Doğu kültürüyle şekillenmiştir. Makrobiyotik kelimeleri "makro" uzun "biyo" sağlıklı kelimelerinden oluşur. Makrobiyotik diyetin amacı ağırlığı azaltmaktan çok besinlerle dengeyi sağlayarak iç huzuru sağlamak ve psikolojinin normalleştirilmesidir. Bu denge ying (yayılan enerji) ve yang (daralan enerji) olarak gruplandırılan besinlerin tüketilmesi ile sağlanabilir. Makrobiyotik diyetin esası bulunulan coğrafyadaki iklim koşulları doğrultusunda organik yetiştirilmiş besinler tüketmektir.

Yang olarak kabul edilen besinler deniz tuzu, deniz besinleri, tahıllar, bakliyat, et, balık, tavuk, yumurta ve sert peynir; ying olarak kabul edilen besinler ise süt, kaymak, meyve suyu, taze sebze ve meyveler, alkol ve şekerdir.

Makrobiyotik Diyet Nasıl Yapılır?

İrade gücü ve disiplin gerektiren makrobiyotik diyet, besinlerin dengeli tüketilmesine dayanır. Buna göre tam tahıllı besinlerden %50 oranında, taze sebzelerden %30, baklagillerden %10 ve deniz ürünleri, meyve ve yemişlerden %10 oranında tüketmelisiniz. Az yağlı, bol lif içeren besinlerin tüketilmesine dayanan vejetaryen bir beslenme biçimi olan makrobiyotik diyet, mevsimlik taze sebzelerin bir kısmının çiğ, pişirilen kısmının ise buharda ve fırında pişirilerek tüketilmesini gerektirir. Besinleri mikrodalga fırında, elektrikli ısıtıcıda pişirmemelisiniz. Ocakta alevin gıdalara iyi enerji yüklediği savunulur. Pişirmede kullandığınız kaplar paslanmaz çelik ya da kilden yapılmış olmalıdır. Ana tatlandırıcı olarak çok az miktarda pirinç şurubu kullanabilir, yağ olarak damıtılmış sebze yağları, mısır özü yağı, hardal tohumu yağı, siyah susam yağı kullanabilir ve tuz olarak deniz tuzu kullanabilirsiniz. Makrobiyotik diyette şeker, alkol, fazla işlenmiş besinler, kafein, sıcak baharatlar ve tropikal meyveler kesinlikle tüketilmemelidir. Makrobiyotik diyet esnektir. Ara ara tam tahıllı makarna, ekmek, balık, salatalık, kereviz ve marul yiyebilirsiniz. Makrobiyotik diyet için en uygun yemekler fasulye, nohut, mercimek ve mevsim sebzeleri ile hazırlanan çorbalardır. Günde en az 2 kase mevsim sebzeleriyle yapılmış çorba tüketmelisiniz.