"Makroekonomik göstergeler Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösteriyor"

Şehrin, özellikle son 15 yılda istikrarlı yönetim ve büyük desteklerle bir sanayi şehri kimliğine kavuştuğunu belirten Özcan, "Türkiye toplam tarım üretiminin yüzde 10’u, şeker üretiminin yüzde 25’i, tuz üretiminin yüzde 65’i Konya'da gerçekleşmektedir. Süt üretiminde Konya zirvededir. 130 ülkeye ihracat yapıyor Konyalı sanayiciler, tüccarlar. 2018 yılında kur atakları ile ortaya çıkan türbülansa rağmen Konya dimdik ayakta durmaya, inadına üretmeye, inadına büyümeye devam etmiştir." ifadesini kullandı.

"Türkiye, yakın dönemde Gezi olayları ile başlayan, 17-25 Aralık ile devam eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile doruğa çıkan, nihayet Ağustos 2018 kur atağı ile karşımıza çıkan bir dizi siyasi, askeri ve ekonomik saldırıya maruz kalmıştır. Allah’a sonsuz şükürler olsun ki bu saldırılara karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimiz ve milletimiz el ele vermiş ve tüm bu badireler atlatılmıştır. Ekonomide 2018 yılında özellikle yaz aylarında yapılan saldırılar da devletimizin proaktif yaklaşımı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma süreci sayesinde ve Hazine ve Maliye Bakanımızın etkin ekonomi yönetimi sayesinde en az hasarla atlatılmış ve çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Elhamdülillah, bugün dünden iyiyiz."

Özcan, ülkeye ekonomik anlamda yapılan saldırıları bir deprem metaforu gibi değerlendirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'in ikinci yarısında ortaya çıkan bu ataklar 7 şiddetindeki bir deprem etkisi yarattı. Elbetteki bu depremde bazı binalar hasar gördü bazı binalar yıkıldı. Biz kamu bankaları olarak burada önemli bir görev üstlendik ve devletimizin, milletimizin yanında yer aldık. Ekonomimizin canlılığını muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı yaptık, üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösterdik."