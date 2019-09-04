İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesinden beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, bunun Türkiye'yi modern, gelişmiş ülkeler potasına biraz daha yaklaştıracak, hemen her vatandaşa dokunacak bir proje olduğunu söyledi. Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "MAKS Türkiye Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Soylu, projenin Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olduğuna inandığını belirtti. Bakan Soylu, geçmişte ülkenin zenginlikleri anlatılırken yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarından, üzüm, incir, fındık üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğundan bahsedildiğini hatırlatarak, bugün ülkelerin gücünün toprağında var olanlarla değil, o ülke insanlarının ürettikleriyle oluştuğunu dile getirdi. Türkiye'nin uzun yıllar doğal kaynak ihraç edip mamul ürün alan bir ülke konumunda olduğunu, teknoloji üretmeden oldukça uzakta bulunduğunu aktaran Soylu, 21. yüzyılın başından itibaren ülkedeki değişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem gençleri, hem de yerli ve milli teknolojileri önceleyen anlayışından destek alarak, Türkiye'nin üretim yapısını bambaşka bir noktaya taşıdığını söyledi.

Soylu, Türkiye'nin bugün teknoparklarının sayısını arttırma peşinde koşan, Ar-Ge harcamalarını arttıran, milli savunma sanayinde dışa bağımlılık oranını yüzde 80'lerden yüzde 32'ye çeken, 2002'de yok mesabesinde olan savunma sanayi ihracatını 2,2 milyar dolar seviyesine getiren, kendi tasarım tüfeğini, helikopterini üreten, dışarıya satan, yazılım sektöründe önemli başarılara imza atan bir hale evrildiğini ifade ederek, bakanlık olarak iç güvenlikte yürüttükleri çeşitli faaliyetlerin yanı sıra özellikle dijital altyapılar noktasında oldukça önemli projelere imza attıklarını vurguladı. - "15 bin 587 olay çözüme kavuştu" Verimlilik ve hizmet kalitesini arttırma adına dijital altyapıları olabildiğince birbiriyle entegre ederek, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç Genel Müdürlüğü, Nüfus Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü gibi bakanlık birimleri arasında veri paylaşımını sağladıklarına dikkati çeken Süleyman Soylu, "Özellikle jandarma ve emniyet teşkilatımız arasında 14 Mart 2018 tarihinde imzaladığımız bir protokolle parmak izi sorgu sistemlerinin karşılıklı olarak paylaşıma açılması projesine değinmek isterim. Her iki kurumun da parmak izi sorgu sistemlerini ve takip ettikleri olay bilgilerini karşılıklı sorgulamaya açtık ve bunun neticesinde bugüne kadar 15 bin 587 olay çözüme kavuştu ve 15 bin 448 şüpheliye ulaşıldı. Mesela 2011'de Hakkari Çukurca'da bir binbaşı ve 8 erimizin şehit edilmesi olayının failleri bu sayede yakalandı. Keza Gümüşhane Kürtün'de Karadeniz bölgesine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirilen bir teröristten alınan veriler de yine bu paylaşım protokolümüz sayesinde 9 faili meçhul terör olayının aydınlatılmasını sağladı." diye konuştu.

Bakanlığın dijital alanda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Soylu, kurdukları dijital altyapıyla talep ve şikayetleri, onlara verilen cevapları veri tabanına eklediklerini, bunları modern yöntemlerle ve yapay zeka uygulamalarıyla analiz ettiklerini, buradan çıkan sonuçlardan bakanlık faaliyetlerinde, politikalarında istifade ettiklerini dile getirdi. Soylu, verdikleri tüm hizmetlerde artık dijital memnuniyet anketleri gerçekleştireceklerini belirterek böylece hem hizmetlerin kalite ve verimliliğinin, hem de memnuniyetin ölçüleceğini ifade etti. - Asıllı ihbar sayısı yüzde 50 civarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddet olaylarına acil müdahaleyi sağlayan

"Kades" adlı mobil uygulamanın bulunduğuna değinerek, bu uygulamayı indiren kişi sayısının 182 bin 795 olduğu bilgisini verdi. Bu uygulamayı çeşitli platformlarda anlatmaya çalıştıklarının altını çizen Soylu, Kırıkkale'deki kadın cinayetine kadar uygulamayı indiren kişi sayısının 25 bin seviyesinde olduğunu, sayının olaydan sonra arttığını söyledi. Soylu, "Aldığımız ihbar sayısı 10 bin 309. Asıllı ihbar sayısı, yani gerçekten bir tehlike olan ve arkadaşlarımızın Kades sayesinde müdahale ettiği ihbar sayısı 5 bin 282'dir." dedi.

- MAKS Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin çok büyük, kapsamı geniş, daha da genişlemeye müsait, kamu yönetiminde pek çok alana hizmet sunabilecek, "vizyon proje" olarak tarif edebilecek önemli bir proje olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: "En temel tarifiyle, elimizde kişilere bağlı veri olarak bulunan adres bilgilerinin, coğrafi bilgi sistemleri ile mekanlara giydirilmesi, koordinatlarla tanımlanmış yapılara ait farklı veri setleri oluşturulması ve bu bilgilerin analiz yapmak üzere işlenebilmesi, ilgili kurumlarla paylaşılabilir hale getirilmesidir. ASELSAN ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ve bana göre bilginin iki boyutlu halden üç boyutlu hale geçtiği MAKS projesi kapsamında şu ana kadar 29 ilde, 17 milyon adres, yaklaşık 8,3 milyon yapı, 438 yetkili idare mekansal hale getirilmiştir. 2015 sonunda ASELSAN'la aramızda imzalanan projenin maddi büyüklüğü 440 milyon liradır. 2019 sonu için nüfus bakımından ülkemizin yüzde 44,5'ine, yüzölçümü bakımında da yüzde 35'ine ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanması da inşallah 2020 yılının sonunda gerçekleşecektir. Bu projeden beklentilerimiz, kamu hizmetlerindeki verimlilik artışımız, hizmetleri ve yatırımları planlarken daha doğru analizler yapabilme imkanına kavuşmamız, afet, yangın ve diğer acil durumlarda, asayiş olaylarında müdahale sürelerinin kısalması ve devletin herhangi bir konuda politika belirlerken, sahadaki fotoğrafı daha detaylı, daha sağlıklı görebilmesi, haliyle daha sağlıklı, doğru karar verebilmesidir."

Soylu, afetlere karşı alınacak tedbirlerin planlamasından, uyuşturucu ile mücadele önlemlerine, yangınlara müdahaleden sosyal projelerin planlanmasına kadar pek çok konuda MAKS projesinin, kamu görevlilerinin en önemli rehberi olacağını ifade ederek, "Bu projeden hem vatandaşımıza hem de devlet bütçesine yansıyacak ciddi anlamda para ve zaman tasarrufu bekliyoruz." dedi. - Düzensiz göçle mücadeleye de katkı sağlayacak Projenin 112 acil çağrı merkezindeki çalışana da, yangına müdahale eden itfaiye personeline de rehber olacağını belirten Soylu, şunları kaydetti: "MAKS projesi ayrıca coğrafyamızda yaşanan göç konusundaki adımlarımızda bize yardımcı olacağı gibi bilhassa düzensiz göçle mücadelede de önemli katkılar sunacaktır. Suç ve suçluyla mücadelede koordinasyonun arttırılması, sosyal politikalarda yerel düzeye inebilmenin kolaylaştırılması, imar ve mimari estetik açısından yerleşim yerlerinin planlanmasında kolaylık sağlaması, kent ve kentleşme ile ilgili projelere yerel ve bölgesel açıdan katkı sunması, bu projeden beklediğimiz diğer çıktılardır. MAKS projesi beklentilerimizin yüksek olduğu ve bu güzel ülkeyi modern, gelişmiş ülkeler potasına biraz daha yaklaştıracak, hemen her vatandaşımıza dokunacak bir projedir. "

-Diğer konuşmacılar Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dünyanın konuştuğu gibi konuşulmaması halinde hedeflere ulaşılamayacağını belirtti. Dünyanın "insani kalkınma", "çocuklara daha güzel bir dünya bırakma", "güvenli dünya"yı konuştuğunu aktaran Şahin, bu kavramların altının doldurulmasında MAKS'ın büyük katkıya sahip olduğunu söyledi. Şahin, şehirlerde koordinasyonun önemini vurgulayarak, belediyeler birliği olarak sadece hibe veren anlayıştan çıktıklarını, proje desteği vereceklerini sözlerine ekledi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de bu projenin İçişleri Bakanlığı ve ASELSAN güç birliği ile gerçekleştirildiğini dile getirdi. Görgün, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını kazanma yolculuğunda önde gelen kuruluşlardan biri olduklarını belirterek, dünyanın 64 ülkesine ihracat gerçekleştirirken "Türk ordusu da bu sistemi kullanıyor" diye gururla söylediklerini aktardı. Dünya savunma sanayi şirketleri arasında 52. sıraya yerleştiklerini bildiren Görgün, ilk 50 içinde olma hedeflerine kısa sürede ulaşacaklarının altını çizdi.

MAKS Türkiye Tanıtım Toplantısı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(MAKS) En temel tarifiyle, elimizde kişilere bağlı veri olarak bulunan adres bilgilerinin, coğrafi bilgi sistemleri ile mekanlara giydirilmesi, koordinatlarla tanımlanmış yapılara ait farklı veri setleri oluşturulması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Türkiye Tanıtım Toplantısı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Türkiye Tanıtım Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de