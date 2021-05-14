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Maksimum performans sunan ROG Zephyrus M16 tanıtıldı

14.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asus geçtiğimiz gün online olarak bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Tayvanlı üreticinin yeni geliştirdiği oyun odaklı bilgisayarlar tanıtıldı. Bu bilgisayarlardan birisi de ultra ince bir kasa tasarımına sahip olan Zephyrus M16 modeliydi.

Maksimum performans sunan ROG Zephyrus M16 tanıtıldı

ROG Zephyrus M16, ultra ince bir kasanın içinde, 16 inç ekran ve güçlü bir yeni nesil Intel işlemciye sahip yepyeni bir dizüstü oyun bilgisayarı. Laptop, oyunlarda akıcı, zengin ayrıntılara sahip görseller için 16 inç ekran, yüksek WQHD çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms yanıt süresi ve Adaptive-Sync sunuyor. 16:10 en boy oranıyla büyük bir ekrana sahip bu bilgisayar, sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %100’ünde Pantone  onaylı renkler ve Dolby Vision desteği sayesinde daha zengin görseller yaratıyor. Şık ve profesyonel bir görüntüye sahip Zephyrus M16, yalnızca 19,9 mm inceliğinde ve 1,9 kg hafifliğinde olmasıyla ultra taşınabilirlik sunuyor.

ROG Zephyrus M16, Dolby Atmos teknolojisi ile geliştirilmiş ikili woofer’lara sahip altı hoparlörlü sistemi sayesinde net ve derin bir ses kalitesi de sunuyor. 3D mikrofon dizisi, her senaryoda net sesi yakalıyor. Sahip olduğu iki yönlü yapay zeka gürültü engelleme özelliği ise, arka plan gürültüsünü yapay zekayla etkileşim içinde ortadan kaldırıyor. Zephyrus M16’da RTX deneyimini her zamankinden daha erişilebilir kılan yeni GeForce RTX 3050 Ti Mobil GPU da mevcut.

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