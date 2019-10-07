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MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) cinsel taciz ve tecavüz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe günü görüşecek.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) cinsel taciz ve tecavüz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe günü görüşecek.
Burdur MAKÜ'de öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edildi. Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı "Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" mesajını paylaştı. Taciz ve tecavüz girişimi iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü soruşturma başlattı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldığı ve söz konusu öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile YÖK’e bildirildiğine dikkat çekildi.
DİSİPLİN KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR
YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre MAKÜ’den iletilen dosya bu hafta perşembe günü yapılması planlanan ‘YÖK Yüksek Disiplin Kurulu’ toplantısında görüşülecek. Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisi ile ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve rektörlüğün teklif ettiği ‘kamu görevinden çıkarma’ cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

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