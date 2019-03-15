MAKÜ’den yüzde yüz yerli ‘antibakteriyel lif’

Hastane mikroplarının önüne geçebilmek ve hastane enfeksiyonu kaynaklı can kayıplarını önlemek amacıyla, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Laboratuvarlarında yüzde yüz yerli ve TÜBİTAK destekli ‘antibakteriyel lif’ üretildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) TÜBİTAK destekli proje sonucunda antibakteriyel lif üretti. Lif sayesinde hastane mikroplarının önüne geçilerek hastane enfeksiyonu kaynaklı can kayıpları önlenebilecek. Ayrıca Türkiye’nin medikal sektörde dışa bağımlılığı da bu lif sayesinde düşürülecek.

"Hastane mikropları can kayıplarına neden olmakta"

Projenin çıkış noktası hakkında bilgiler aktaran Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Emen, Türkiye’de 3 hastadan 2’sinde hastane mikrobu kaynaklı enfeksiyon görüldüğünü vurguladı.

Hastane mikrobu olarak bilinen bazı bakterilerin tüm dünyada sakatlanma ve can kayıplarına neden olduğunun altını çizen Emen, "Bu bakteriler aynı zamanda antibiyotiklere karşı direnç geliştirmiştir. Sürekli yeni antibiyotik geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sürmektedir ancak direnç geliştirmesi nedeniyle tedavi süreci de oldukça uzun sürmektedir. 2012 istatistiklerine göre ülkemizde hastane mikrobu enfeksiyonuna yakalanma oranı 3 hastadan 2’sinde görülmektedir. Bu oran hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki orandan çok daha yüksektir. Yine 2012 istatistiğine göre ülkemizdeki hasta başına tedavi maliyeti yaklaşık 5 bin 500 TL olarak bildirilmiştir. Bu sebeple bu tür bakterilere ve patojenlere karşı antibiyotiklerin dışında yeni tekstil malzemelerin üretilmesi önem kazanmıştır. Projemiz bu noktaya odaklanmıştır" şeklinde konuştu.