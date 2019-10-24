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MAKÜ’lü bilim insanları hayvan hastalıkları için pomat üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:32 | Son Güncelleme

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak pomat üretildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak pomat üretildi. Üretilen pomat ile hayvanlardaki meme siğilleri kısa sürede tedavi edilerek süt kayıpları önlenecek.
Yürüttüğü projeler ile hayvancılık alanında önemli ilklere imza atan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), hayvancılık alanında önemli bir başarı daha elde etti. MAKÜ’lü bilim insanları tarafından yürütülen proje ile hayvanlardaki meme siğillerinin tedavisinde kullanılmak üzere yerli ve milli pomat üretimi çalışmaları sonuçlandırıldı. MAKÜ’lü bilim insanları 3 yıllık çalışmanın ardından meme siğilleri tedavisinde kullanılacak merhem geliştirdi. Buluşu gerçekleştirilen merhem sığır, keçi ve koyun gibi hayvanların yanı sıra kedi ve köpeklerin tedavisinde de kullanılabilecek.

"Hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek"
Türkiye’de ilk kez üretilen yerli pomat ile aşı tedavisine gerek kalmadan hızlı ve etkili sonuç alınması hedefleniyor. Projeye ilişkin açıklamada bulunan MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale, "Hayvanlardaki bulaşıcı siğillerin önlenmesinde etkili olan pomat ile sığırlardaki tedavi süresi bir aya düşerken, keçi ve oğlaklarda da bir hafta içerisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Hayvanlardaki meme siğilleri hem süt kayıplarına hem de hayvanın satışına olumsuz etki ediyor. Pomat tedavisi ile bir yandan memenin hızla iyileşmesi sağlanırken diğer taraftan hayvanın ekonomik kaybı engellenmiş oluyor. İçerisinde 3 farklı formülasyon bulunan pomat, mukoza, hassas deri ve sert derilerdeki hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek" diye konuştu.
Patent başvurusu tamamlanan pomat, proje yürütücüsü MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale adına tescillendi. Ürünün seri üretimi sonrası ihraç edilmesi de gündeme gelecek.

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