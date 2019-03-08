İSTANBUL, (DHA) - Uzman Klinik Psikolog Haydeh Faraji, kozmetik kullanımının sosyal görünüşü manipüle etmenin erişilebilir ve en güçlü yollarından biri olduğunun vurgusunu yaparak “Makyaj bir öz tedavi girişimi” dedi.

“MAKYAJIN POZİTİF ETKİ ALANI SINIRSIZ”

Kadınlar için nasıl göründüklerinin büyük bir önem taşıdığını belirten Faraji, “Kadınlar görünüşlerini değiştirmek ve diğer bireylerde yarattıkları sosyal algıyı manipüle etmek için pek çok yola başvurabiliyorlar. Makyaj da tarih boyunca bu yolların birisi oldu. Makyaj yapmanın hem özgüveni hem de sosyal algıyı etkilediğini ve makyajın kadının hem kendisini hem de başkaları tarafından pozitif değerlendirilmesiyle ilişkili olduğunu artık biliyoruz ancak şaşırtıcı olan pozitif etki alanlarının çokluğu ve belki de sınırsızlığı” diye konuştu.

“MAKYAJ YAPANLARIN DAHA POPÜLER OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR”

Katılımcılarına gösterilerin fotoğrafları kişilik özellikleri ve karakterle ilişkilendirmelerinin istendiği çalışmalarda şaşırtıcı sonuçlar elde edildiğini anlatan Faraji, “Katılımcılar makyaj yapmış olan yüz resimlerinin sahiplerini daha temiz, daha derli toplu, daha kadınsı ve daha çekici olarak nitelendirmekle birlikte aynı zamanda bu kişilerin daha güvenilir, daha sosyal, daha ilgili, daha kibar, daha özgüvenli, daha organize, daha popüler olduklarını düşünüyor. Yine benzer çalışmalarda makyaj yapmış olan kadın fotoğraflarındaki kişilerin daha olumlu karakter özellikleriyle ilişkilendirildikleri, daha yüksek statülü ve hatta bu kişilerin daha mutlu ilişkiler ve daha tatmin edici bir hayata sahip olarak algıladıkları görülüyor. Sadece değerlendiriciler değil değerlendirilecek olan katılımcılar da makyajlı fotoğraflarının daha fazla beğenileceği ve daha yüksek puanlar verileceği görüşüne sahip” dedi.