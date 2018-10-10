Makyaj malzemelerinin olduğu çantadan uyuşturucu çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otobüste arama yapıldı. Yolculardan Serpil Erkek (29), makyaj malzemelerinin olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirilince gözaltına alındı. Erkek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, sürücüsü İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar', yolculardan Serpil Erkek'in yanında tepki verdi. Bunun üzerine Erkek'in el çantası arandı. Erkek'in, içinde makyaj malzemelerinin de olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Serpil Erkek, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI



