Makyaj uyarısı: Koronavirüs sürecinde yapmayın

TÜRK Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, koronavirüs döneminde makyaj kullanımını tavsiye etmediklerini belirtti. Kartal, "Kişinin bir özel gün nedeniyle makyaj yapması gerekiyorsa, kişisel eşyalarını kullanıyor olması gerekiyor. Profesyonel bir uygulama alacaksa, tek kullanımlık ürünlerin tedarik edilmesini istemeli ya da bu ürünleri kendisi almalı" dedi.

Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaşmasına ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Makyaj malzemelerinin orak kullanımını sadece koronavirüs riski nedeniyle değil diğer pek çok hastalık nedeniyle önermediklerini söyledi. Kişisel eşyaların hiçbirinin paylaşılmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Kartal, "Ordu'daki olayda enfekte birey o ürünler ile dışı olabilir, içi olabilir orada bir enfeksiyon vardı. Gerek dış yüzeyde olsun, gerek içerideki malzeme olsun bir bulaş söz konusu olabilir. Makyaj yapılan kişi zaten genellikle maskesini çıkarıyor. Eğer kendi yapmıyor biri yapıyorsa o da maskeli dahi olsa ona yakın temasta bulunuyor. Bu da riski arttırıyor. Bir de düğün ortamında kısa bir süre içerisinde kalabalık ortamda sıra sıra herkesin makyaj yapmaya çalıştığı telaşı beklenebilir bir durum. Bu sebepten bulaş olması açıkçası bizi çok şaşırtmıyor" diye konuştu.