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  4. Makyaj yapmak istedi, rimel yüzünden hayatı kabusa döndü! Tanınmaz hale geldi

Makyaj yapmak istedi, rimel yüzünden hayatı kabusa döndü! Tanınmaz hale geldi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.07.2024 08:57
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Tanınmış bir firmaya ait rimel alıp bir kez kullanan kadın makyajını silip uyuya kaldı. Sabah uyandığında ise hayatının şokunu yaşadı. Genç kadının yüzü gözü şişmiş ve tanınmaz hale gelmişti.

Makyaj yapmak istedi, rimel yüzünden hayatı kabusa döndü! Tanınmaz hale geldi

Konya'da yaşayan Hülya Mahzenoğlu isimli bir kadının kozmetik ürünü yüzünden hayatı kabusa döndü. Show Ana Haber'de yer alan habere göre, Hülya Mahzenoğlu bir mağazadan ünlü bir kozmetik markasına ait rimel satın aldı. Sadece bir kere kullandı. Sabah uyandığında aynaya baktı, kendini tanıyamadı.

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Yüzü gözü şişti tanınmaz hale gelmişti. Büyük şok yaşayan kadın hemen hastanenin yolunu tuttu. Genç kadın firmadan da şikayetçi oldu.

Konuya dair konuşan mağdur kadın Hülya Mahzenoğlu, "Ne aynaya bakabiliyorum ne dışarı çıkabiliyorum. Bu olay benim psikolojimi çok bozdu. Kullandığım zaman ürünün yapısının bozuk olduğunu düşündüm. Bu yüzden mağazaya gidip tekrar ürünün iadesini gerçekleştirdim.

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Akşamında makyajımı silip uyudum. Yüzüm gözüm anormal derecede şişmişti, kızarık bir haldeydi ve kaşınıyordu. Doktor 4 tane damla verdi onları kullanıyorum. Bir tık daha indi şişlik. Hastaneye gidip adli rapor aldım ve gerekli birimlere şikayette bulundum. " ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
rimel
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