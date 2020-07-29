Makyajınızı temizlemeden yattığınızda neler olacağını biliyor musunuz?

Bakımlı ve çekici bir görünüme sahip olmak her kadının hayalidir. Bu sebeple kadınlar için makyaj malzemeleri vazgeçilmez önemdedir. Fakat bilinçsiz yapılan makyaj uygulamalarının cilt sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır. Cildinizin canlı, parlak ve elastik görünümünü korumak için her gün mutlaka cildinizi temizleyici ürünlerle arındırmalı ve tonik yardımıyla açılan gözenekleri sıkılaştırmalısınız.

NEDEN MAKYAJINIZI TEMİZLEMELİSİNİZ?

Makyajınızı temizlemediğiniz durumlarda cilt problemleriyle karşılaşmanız kaçınılmazdır. Makyaj temizlenmeden uyuduğunuzda gece cildiniz nefes alamaz ve dolayısıyla kendisini yenileyemez. Bu sebeple gün sonunda cildinizi makyajdan arındırmak cilt sağlığı için büyük önem taşır. Cilt tipine uygun olmayan makyaj malzemeleri, çoğunlukla alerjik reaksiyonlara ya da sivilcelenmeye neden olur. Makyajınızın uzun süre yüzünüzde kalması cilt gözeneklerini tıkayabilir. Tıkanmış gözeneklerin içinde biriken kimyasallar yüzde sivilce ve siyah nokta oluşmasına yol açar. Özellikle göz makyajını silmeden uyumak göz sağlığına zarar verebilir.