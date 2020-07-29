Makyajınızı temizlemeden yattığınızda neler olacağını biliyor musunuz?

Bakımlı ve çekici bir görünüme sahip olmak her kadının hayalidir. Bu sebeple kadınlar için makyaj malzemeleri vazgeçilmez önemdedir. Fakat bilinçsiz yapılan makyaj uygulamalarının cilt sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır. Cildinizin canlı, parlak ve elastik görünümünü korumak için her gün mutlaka cildinizi temizleyici ürünlerle arındırmalı ve tonik yardımıyla açılan gözenekleri sıkılaştırmalısınız.
NEDEN MAKYAJINIZI TEMİZLEMELİSİNİZ?
Makyajınızı temizlemediğiniz durumlarda cilt problemleriyle karşılaşmanız kaçınılmazdır. Makyaj temizlenmeden uyuduğunuzda gece cildiniz nefes alamaz ve dolayısıyla kendisini yenileyemez. Bu sebeple gün sonunda cildinizi makyajdan arındırmak cilt sağlığı için büyük önem taşır. Cilt tipine uygun olmayan makyaj malzemeleri, çoğunlukla alerjik reaksiyonlara ya da sivilcelenmeye neden olur. Makyajınızın uzun süre yüzünüzde kalması cilt gözeneklerini tıkayabilir. Tıkanmış gözeneklerin içinde biriken kimyasallar yüzde sivilce ve siyah nokta oluşmasına yol açar. Özellikle göz makyajını silmeden uyumak göz sağlığına zarar verebilir.
Makyajınızı temizlememenin cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri genel olarak şu şekilde sıralanabilir;
Alerjik reaksiyonlar,
Akne,
Siyah nokta,
Erken cilt kırışıklığı,
Ciltte kuruma ve çatlama,
Kırık kirpikler,
Ciltte renk değişikliği,
Gözeneklerin büyümesi,
NASIL KORUNURSUNUZ?
Günlük cilt temizliğinizi yaparak bu gibi sorunların önüne geçebilir ve cildinizin yıpranmasına engel olabilirsiniz. Cilt temizliği yapmanıza yardımcı olacak pek çok ürün mevcut. Fakat profesyonel kişilerin önerisi doğrultusunda cildinize en uygun temizleme ürünlerini kullanmanız gerekir. Satın alacağınızın ürünlerin markası ya da fiyatı her zaman beklentileri karşılamayabilir. Cilt temizliği için tercih edeceğiniz ürünlerin temiz içerikli olmasına özen gösterin. Paraben, alkol, SLS ve SLES içeren ürünler cildinizde irritasyona yol açabilir. Aynı zamanda bu ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka dikkat edilmelidir. Tarihi geçmiş ürünler, cildinizde bakteri oluşuma sebep olabileceği gibi göz sağlığınızı da önemli ölçüde etkiler.
Arkadaşınızın ya da bir başkasının makyaj malzemelerini kullanmak yapılan bir diğer hatadır. Bu durum cildinizde çeşitli enfeksiyonların gelişmesine yol açabilir. Makyaj malzemelerini kullanmadan önce cildiniz ve elleriniz temiz olmalıdır. Cildinize temas ettirdiğiniz uygulama fırçaları ise düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Cilt temizliği yaparken ılık su kullanmaya dikkat edilmelidir. Günlük bakım rutininin dışında haftada bir ya da iki kez yapacağınız peeling ve maske uygulaması da cilt güzelliğiniz üzerinde olumlu sonuçlar verecektir. Tüm bu işlemlerden sonra nemlendirici bir ürün kullanmanız cildinizin ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi sağlayacaktır.
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