Makyajlı 2021 Subaru XV Türkiye'de. Fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde makyajlanan Subaru XV, Türkiye'de satışa sunuldu. Model tasarımının yanında bir çok alanda da gelişim yaşadı.

MAKYAJLI 2021 SUBARU XV 'NİN TASARIMINDA NE DEĞİŞTİ?

Makyajlı 2021 Subaru XV tasarım konusunda önemli değişimler yaşadı. 2020 Haziran ayında direksiyondan kumandalı vites, güçlendirilmiş ön LED farlar, koyu renkli arka stoplar ve ileri seviye güvenlik sağlayan Arka Çarpışma Önleyici Frenleme sistemi gibi yeni konfor ve güvenlik özelliklerine kavuşan Subaru XV’de Aralık ayı itibariyle ön tampon tasarımı ve jantlar da yenilendi. Modelin arka süspansiyon sistemi de yenilendi.

MAKYAJLI 2021 SUBARU XV İKİ FARKLI DONANIMLA GELİYOR

Makyajlı XV Xtreme ve Xclusive olarak adlandırılan 2 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzımana sahip Subaru XV’nin her iki versiyonunda da, EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi standart olarak sunuluyor. Ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme sistemleri de standart olarak sunuluyor.

MAKYAJLI SUBARU XV TÜRKİYE'DE KAÇ PARADAN SATILACAK?

Subaru XV 1.6i Xtreme versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 359.954 TL, Xclusive versiyonunun fiyatı ise 399.355 TL.

