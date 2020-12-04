Makyajlı 2022 Jaguar I-Pace’in patent fotoğrafları yayınlandı

Makyajlı Jaguar I-Pace’in patent fotoğrafları yayınlandı. Model artık selefine göre daha iddialı bir tasarıma sahip. Makyajlı 2022 Jaguar I-Pace bu tasarım ile segmentinde yer alan modeller ile daha sıkı rekabet içine

MAKYAJLI 2022 JAGUAR I-PACE ’İN PATENT FOTOĞRAFLARI

Patent fotoğraflarda ön panjurun her iki tarafında, önceki versiyonda daha büyük görünen ve sis farlarına uzanan belirgin bir krom çıta yer alıyor. Daha büyük tampon girişleri makyajlı Jaguar I-Pace’in tasarımına sportiflik katmış.

MAKYAJLI 2022 JAGUAR I-PACE ’İN YAN TASARIMINDA NELER VAR?

Makyajlı Jaguar I-Pace, yan bölümde değişimler vaat ediyor. Kapıların altındaki tasarım detayları elden geçirilmiş. Eski modeldeki gibi kapı kollarının gövde içine gizlenen tasarımı, yeni modelde de tasarımını koruyor.

MAKYAJLI JAGUAR I-PACE HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Makyajlı Jaguar I-Pace’de beklenen en büyük gelişme ise motor gamının değişmesi. Mevcut model, iki elektrik motora sahipti ve 90 kWh lityum iyon pil kapasitesiyle geliyordu. Bu kombinasyon ile model 400 HP güç ve 694 Nm tork değeri sunuyordu. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle model muazzam bir performans sağlıyordu. Model 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlarken, 377 kilometre menzile ulaşabiliyordu. Şu anda, Jaguar'ın elektrikli aktarma organlarında herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığı bilinmiyor. Aslında makyaj ile birlikte motor gamından daha çok modelde daha fazla menzil sunan batarya opsiyonları bekleniyor.



