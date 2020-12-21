Makyajlı Hyundai Kona Türkiye’de satılmaya başlandı. Model tasarım konusunda bazı yenilikleri bünyesinde barındırıyor.

MAKYAJLI HYUNDAI KONA TÜRKİYE’DE

Makyajlı Kona’da ön bölüm dikkat çekiyor. Daha sportif detaylar ve göz alıcı plastik eklentiler ön bölümde yerini almış. Üst kısımdaki uzatılmış motor kaputu, araca güçlü bir görünüm sağlıyor. Geliştirilmiş LED gündüz sürüş lambaları ise modele farklı bir hava katmış. Model boyut anlamında önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve geniş. Yeni Kona, 2021 yılının Ocak ayından itibaren N Line versiyon ile satılacak. Bu versiyon otomobili olduğundan daha sportif bir tasarıma kavuşturacak. Özel gövde kaplamaları ve logolar modelde kullanılacak.

MAKYAJLI HYUNDAI KONA’NIN İÇ MEKANI NASIL DEĞİŞTİ?

Kona'nın iç mekanı öncekinden daha FARKLI. Daha modern bir görünüm ifade eden model, modelin şıklık çıtasını yükseltmiş. Görsel değişimin yanı sıra, teknolojik donanımlar da modelde değişim olarak sunulmuş. Gösterge paneli Hyundai i20 modelinden tanıdık. Dijital gösterge paneli grafikleriyle göz dolduruyor. Yan tarafında yer alan Multimedya ekranının boyutu da büyütülmüş. Hoparlörlerin etrafındaki yeni halkalar ve alüminyum kaplamalı hava delikleri de modelde farklı bir tarz katmış. Multimedya ekran en üst donanımda 10.25 olarak sunulurken, başlangıç donanımında 8 inç olarak geliyor.