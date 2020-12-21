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Makyajlı Hyundai Kona Türkiye’de

21.12.2020 17:25 | Son Güncelleme:
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Makyajlı Hyundai Kona Türkiye’de

Hyundai Kona, makyajlanarak Türkiye'de satışa sunuldu. Gelişmiş motor seçenekleriyle hem sportif hem de çevre dostu özelliklerini pekiştiren makyajlı Hyundai Kona, bağlantı ve konfor donanımlarıyla da sahiplerine büyük avantaj sağlıyor.

Makyajlı Hyundai Kona Türkiye’de satılmaya başlandı. Model tasarım konusunda bazı yenilikleri bünyesinde barındırıyor.

MAKYAJLI HYUNDAI KONA TÜRKİYE’DE

Makyajlı Kona’da ön bölüm dikkat çekiyor. Daha sportif detaylar ve göz alıcı plastik eklentiler ön bölümde yerini almış. Üst kısımdaki uzatılmış motor kaputu, araca güçlü bir görünüm sağlıyor. Geliştirilmiş LED gündüz sürüş lambaları ise modele farklı bir hava katmış. Model boyut anlamında önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve geniş. Yeni Kona, 2021 yılının Ocak ayından itibaren N Line versiyon ile satılacak. Bu versiyon otomobili olduğundan daha sportif bir tasarıma kavuşturacak. Özel gövde kaplamaları ve logolar modelde kullanılacak.

Makyajlı Hyundai Kona Türkiye’de

MAKYAJLI HYUNDAI KONA’NIN İÇ MEKANI NASIL DEĞİŞTİ?

Kona'nın iç mekanı öncekinden daha FARKLI. Daha modern bir görünüm ifade eden model, modelin şıklık çıtasını yükseltmiş. Görsel değişimin yanı sıra, teknolojik donanımlar da modelde değişim olarak sunulmuş. Gösterge paneli Hyundai i20 modelinden tanıdık. Dijital gösterge paneli grafikleriyle göz dolduruyor. Yan tarafında yer alan Multimedya ekranının boyutu da büyütülmüş. Hoparlörlerin etrafındaki yeni halkalar ve alüminyum kaplamalı hava delikleri de modelde farklı bir tarz katmış. Multimedya ekran en üst donanımda 10.25 olarak sunulurken, başlangıç donanımında 8 inç olarak geliyor.

Makyajlı Hyundai Kona Türkiye’de

MAKYAJLI HYUNDAI KONA’DA SÜRÜŞ MODLARI VAR

Makyajlı Kona, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduyla geliyor. Eko modunda maksimum ekonomi sağlayan model, Sport modunda ise performansının zirvesinde oluyor. Ayrıca sürüş modlarına göre gösterge panelinin de değiştiği biliniyor.

MAKYAJLI HYUNDAI KONA’DA HANGİ GÜVENLİK DONANIMLARI VAR?

Makyajlı Hyundai Kona, birden fazla güvenlik donanımlarıyla geliyor. Bunlar şöyle sıralanıyor; Şerit ve Yol Takip Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı.

Makyajlı Hyundai Kona Türkiye’de

MAKYAJLI HYUNDAI KONA HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Hyundai Kona, markanın bilindik 1.6 litrelik dizel ünitesiyle geliyor. Bu motor 136 bg güç sunuyor. Yeni hafif hibrit teknolojisi de modele yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlıyor.

MAKYAJLI HYUNDAI KONA TÜRKİYE'DE KAÇ PARADAN SATILACAK?

Kona, “Style”, “Smart”, “Elite” ve “N Line” olmak üzere üzere farklı donanım seçenekleriyle geliyor. Kona 1.0 litre T-GDI, 7DCT şanzıman ve Style donanım kombinasyonuyla 281.00 TL’den başlayan fiyatlarla geliyor. 1.6 litre dizel 48 MHEV Elite ise 358.000 TL bir etikete sahip.

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