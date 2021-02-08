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Makyajlı Porsche Cayenne kameralara yakalandı!

08.02.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Makyajlı Porsche Cayenne kameralara yakalandı!

Porsche, 2017'de üretime giren üçüncü nesil Cayenne’i makyajlamak için hazırlıklara başladı. Model kamuflajlı olarak testte yakalandı!

Pistte test edilirken görüntülenen bu prototipin ön ve arka bölümü gizlenmiş. Yeni bir tampona ve büyük olasılıkla daha küçük farlara sahip olacak. Modelin aydınlatma grubunun kenarları bantlar ile kamufle edilmeye çalışılmış. Değişimler açık açık verilmiş olsa da bu bir aldatmaca olabilir.

makyajlı 2022-porsche-cayenne

ARKADA NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden tasarlanan bagaj kapağının her iki yanındaki stoplara aldırmayın. Çünkü bunlar üretime geçecek olan stoplar değil. Yeni Stopların size nasıl görüneceğini söyleyemesek de, en bariz değişimin arka tamponun reflektör yerlerinin olduğunu bildirmeliyiz. Bu değişimler ile model daha iddialı ve cesur görünmeyi başaracak.

makyajlı 2022-porsche-cayenne

KOKPİTTE NELER DEĞİŞECEK?

Stuttgart’lı otomobil üreticisinin kokpitte de, en son 911 serisinden ilham alan yeni bir vites değiştiricisine yer vermesi vekleniyor. Bilgi-eğlence sistemi yazılımı ve döşeme üzerinde birkaç değişikliğin olması beklentiler arasında. Bazı güç aktarma organlarının geliştirilmesi gündemde ancak kaputun altında radikal bir güncelleme olmayacağı kesin.

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