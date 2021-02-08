Makyajlı Porsche Cayenne kameralara yakalandı!

Pistte test edilirken görüntülenen bu prototipin ön ve arka bölümü gizlenmiş. Yeni bir tampona ve büyük olasılıkla daha küçük farlara sahip olacak. Modelin aydınlatma grubunun kenarları bantlar ile kamufle edilmeye çalışılmış. Değişimler açık açık verilmiş olsa da bu bir aldatmaca olabilir.

ARKADA NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden tasarlanan bagaj kapağının her iki yanındaki stoplara aldırmayın. Çünkü bunlar üretime geçecek olan stoplar değil. Yeni Stopların size nasıl görüneceğini söyleyemesek de, en bariz değişimin arka tamponun reflektör yerlerinin olduğunu bildirmeliyiz. Bu değişimler ile model daha iddialı ve cesur görünmeyi başaracak.

KOKPİTTE NELER DEĞİŞECEK?

Stuttgart’lı otomobil üreticisinin kokpitte de, en son 911 serisinden ilham alan yeni bir vites değiştiricisine yer vermesi vekleniyor. Bilgi-eğlence sistemi yazılımı ve döşeme üzerinde birkaç değişikliğin olması beklentiler arasında. Bazı güç aktarma organlarının geliştirilmesi gündemde ancak kaputun altında radikal bir güncelleme olmayacağı kesin.



